Senioři se učí, jak předejít napadení

Města stále častěji nabízejí seniorům účast v kurzech sebeobrany. Právě důchodci totiž patří do nejzranitelnější skupiny obyvatel z pohledu kriminálních živlů.

Ilustrační snímek. Foto: Deník/Zuzana Vlková

Vůbec poprvé se mohou kurzu sebeobrany v režii radnice zúčastnit senioři ve Frenštátě pod Radhoštěm. „Program semináře bude zaměřen na rozpoznávání bezpečnostních rizik každodenního života a na to, jak jim předcházet. Frenštátští senioři si z kurzu odnesou spoustu praktických rad a naučí se základní sebeobranné techniky. Budou tak lépe připraveni zvládnout případné nebezpečné situace," uvedla Bronislava Papáková, koordinátorka komunitního plánování ve Frenštátě pod Radhoštěm.

Kurz se uskuteční v dubnu a květnu letošního roku a povede jej instruktor reálné sebeobrany. Účastníci kurzu navíc získají zdarma osobní bezpečnostní alarm.

Například v Třinci už část seniorů ví, jak se ubránit nebo ideálně vyhnout případnému napadení. Lidé nad šedesát let měli loni na podzim možnost zúčastnit se kurzu sebeobrany pro seniory, který se pro velký úspěch konal druhým rokem. Výuka byla rozdělena na praktickou a teoretickou část. Účastníci kurzu se tak dozvěděli například i to, co je to krajní nouze a nutná sebeobrana, nechyběly ani základy první pomoci. Právě teoretická část, ve které se zájemci učí, jak předejít napadení, je podle odborníků důležitá ve chvíli, kdy je člověk znenadání přepaden, na něj působí velký stres a racionální uvažování jde většinou stranou. Překážkou pro účast navíc nebyla ani cena kurzu díky příspěvku radnice byl vstup pro účastníky zdarma.

Obdobnou možnost, jak se naučit bránit potenciálním útokům, mohly v hutnickém městě bezplatně využít i ženy. Loni na podzim se jich přihlásily na dvě desítky a učily se právní minimum, první pomoc, psychologii sebeobrany a následovalo i 15 hodin praxe. V Třinci počítají s tím, že kurzy sebeobrany pro ženy a seniory budou na programu i letos. Jak je důležitá empatie, co udělat v určitých situacích a jak předcházet potenciálnímu nebezpečí, to se při kurzu prevence a sebeobrany pro zdravotníky učili nedávno i zaměstnanci třinecké nemocnice. Například v Novém Jičíně probíhají kurzy sebeobrany pro ženy či důchodce již několik let. Výuku mají na starosti zkušení místní strážníci městské policie.