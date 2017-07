Sezona letních kin je v plném proudu

Také letos se milovníci kinematografie na Frýdecko-Místecku mohou těšit na zpestření letních večerů v podobě filmových představení.

Ilustrační fotoFoto: Deník

V Třinci bude promítání pod širým nebem probíhat až do začátku září na tradičních místech každý pátek střídavě na náměstí Svobody a na letním koupališti. Dnes se na náměstí promítá snímek Muzzikanti, příští týden v pátek se lidé na koupališti můžou těšit na snímek Velká čínská zeď. Zatímco projekce na náměstí jsou bezplatné, vstup do letního kina na koupališti vyjde na 50 korun.

V Jablunkově se letní kino po čtyřech letech projekcí v parku za radnicí stěhuje k Lomňance. Každý pátek, a to už ode dneška, zde bude pro diváky připraveno zázemí včetně baru. Projekce odstartuje romantická komedie La La Land. Diváci se posléze mohou těšit také na komedii Proč právě on?, rodinný film Špunti na vodě a akční sci-fi Wolverine. V případě nepříznivého počasí se projekce přesouvají do kina.

Letní kino dnes po setmění začíná také v Kozlovicích v areálu Restaurace na Koupališti s českým filmem Špunti na vodě.

Obce Dobrovolného svazku obcí Olešná si připravily pět promítání. Začátky představení jsou vždy po setmění a vstup je zdarma. První filmové představení, česká komedie Manžel na hodinu, bude ve Sviadnově, a to v pátek 21. července. Dalšími filmy budou Špunti na vodě, Teorie tygra, Pohádky pro Emu a Hodinový manžel, promítat se bude ve Staříči, Lysůvkách, Žabni a Paskově.

Ve Frýdku-Místku bude letní kino putovat. Například ve středu se diváci můžou v sadech Svobody na Slezské těšit na Kobry a užovky, v autokempu Olešná budou o týden později, tedy ve středu 19. července, Špunti na vodě. Poslední červencovou středu se bude promítat film Lichožrouti na hřišti u hříbku za frýdeckou bazilikou. Vstup je zdarma a projekce začínají vždy po setmění. V případě nepříznivého počasí se kino ruší. Lidé ve Frýdku-Místku nebudou ochuzeni ani o vícedenní letní kino, které se uskuteční netradičně v areálu bývalého Slezanu 08 ve Staroměstské ulici. Milovníci filmu tam zavítají od středy 9. až do neděle 13. srpna.

(kub)