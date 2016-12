Silvestr v našem regionu: ohňostroj, kino a výlety

Příchod nového roku 2017 přivítá město Frýdek-Místek tradičním ohňostrojem. Odpálen bude přesně o půlnoci ze silvestra na Nový rok z areálu Sokolík v parku u řeky Ostravice.

Ilustrační foto.Foto: Deník/Pavel Sonnek

Po dobu 12 minut budou stovky světelných raket, římských svící a kulových pum vytvářet na obloze různé obrazce s výškovým finále.

„Každým rokem před půlnocí se tisíce lidí z celého města vydávají k hlavnímu mostu přes řeku Ostravici a do jeho blízkého okolí, aby z něj mohly pozorovat jedinečnou světelnou scenérii na noční obloze. Je to tradice, která má jedinečnou a výjimečnou atmosféru s velkým nábojem pozitivních emocí, které přispívají k radosti a spokojenosti," řekl primátor Michal Pobucký s tím, že za příznivého počasí bude ohňostroj viditelný z celého města.

Nejlépe si ale celou jeho choreografii lidé vychutnají při pohledu z pravého břehu řeky Ostravice, to znamená z okolí finančního úřadu a soudu. Magistrát žádá obyvatele, aby respektovali bezpečnostní okruh pro dopad zbytků vyhořelých částic a dbali pokynů policie k zajištění bezpečnosti a pořádku. Prostor odpaliště bude pod dohledem strážníků. Frýdek-Místek patří mezi jedno z mála měst, které neustupuje od tradice půlnočního ohňostroje.

Na pestrobarevné efekty na obloze se můžou těšit také lidé ve Frýdlantu nad Ostravicí. Ohňostroj se uskuteční v neděli 1. ledna před kulturním centrem, a to v 17.30 hodin.

V kinech chystají silvestrovské projekce filmů i koncertu

Filmoví nadšenci oslaví závěr roku v kině Vlast ve Frýdku--Místku. Na silvestra od 17 hodin se lidé můžou těšit na veleúspěšnou pohádku Anděl Páně 2, vstupenky vyjdou na 100 korun. Od 19 hodin se pak bude promítat komedie Manžel na hodinu, vstupenky stojí 120 korun.

Na plátně třineckého kina Kosmos se bude na silvestra promítat živé koncertní vystoupení britské zpěvačky Adele v Royal Albert Hall v Londýně. Začíná se v 16 hodin, cena vstupenky je110 korun.

V hale Polárka se bude bruslit

Lidé mají možnost zabruslit si na konci roku v hale Polárka ve Frýdku-Místku. V sobotu od 9 do 10.30 hodin je na programu bruslení rodičů s dětmi, od 12 do 13.30 hodin si můžou přijít zabruslit všichni zájemci. Devadesátiminutové veřejné bruslení vyjde na 40 korun, děti do 140 centimetrů zaplatí o desetikorunu méně. V hale Polárka je také možnost půjčit si brusle za 50 korun, případně si ty své nechat za 40 korun nabrousit.

Laši znovu po roce společně vystoupají na Čupek

Na své si na silvestra přijdou také turisté, kteří můžou absolvovat netradiční výstup na lašský Říp – Čupek, Monte Čupelo, Metylovskou hůrku. V 11.45 hodin se na Čupku setkají dva pochodové proudy,

z Hodoňovic a z Metylovic. Všechny přivítá živá hudba, pro mlsné jazýčky bude dostatek dobrého jídla, a aby se lépe zpívalo, mazadlo na panty dodá královská lašská Beskydská likérka. Nový rok přivítá lašský král Viluš I. Krulikovský. Sraz v Hodoňovicích před hospodou U Čendy je v 10.30 hodin.

Turistické chaty v Beskydech budou otevřeny

Turisté, kteří vyrazí na silvestra na Lysou horu nebo na Prašivou, se budou moci občerstvit v horských chatách. Například Bezručova chata na Lysé hoře bude otevřena od 7 až do 23.30 hodin, na Nový rok od 8 do 15 hodin. Chata Prašivá na stejnojmenném vrcholu se lidem na silvestra otevře od 9 do 16 hodin. Občerstvit se tam turisté budou moci také první lednový den, a to od 10 do 18 hodin.

Tradičně velký zájem bývá o silvestrovské pobyty na horách, hoteliéři proto zpravidla zvyšují ceny. Například za silvestrovskou noc v dvoulůžkovém pokoji v nové chatě Maraton na Lysé hoře zaplatí zájemci pět tisíc korun, cena zahrnuje také snídani pro dvě osoby a silvestrovskou místenku do restaurace, kde bude probíhat pestrý silvestrovský program. Běžná cena činí dva tisíce korun. Za lůžko v sousední chatě Desítka zaplatí zájemci na přelomu roku 990 korun za noc, obvykle se platí 400 korun za lůžko.