Situaci s rentgenem řeší už i Sdružení obcí Jablunkovska

Ani petice, pod kterou se nedávno podepsalo 5086 obyvatel jablunkovského regionu, nepřesvědčila vedení Moravskoslezského kraje k tomu, aby se obnovil provoz rentgenu v Jablunkově.

Digitální rentgen. Ilustrační snímekFoto: Jan Vraný

RTG pracoviště řadu let fungovalo ve Školní ulici, avšak jen do loňského srpna.

Lidé z Jablunkovska, kteří nyní potřebují rentgenový snímek, musí zamířit buď do Sanatoria Jablunkov, v horším případě až do nemocnice v Třinci.

Více než pět tisíc lidí v petici požadovalo obnovu činnosti RTG pracoviště v Jablunkově, nejlépe ve stávající ambulanci ve Školní ulici.

„Na této adrese pracoviště provozovalo svou činnost téměř 26 let a celkově více jak 40 let bylo v Jablunkově RTG pracoviště," zmínili autoři loňské petice. Zdůraznili, že dojíždění do nemocnice v Třinci je zvláště pro těžce nemocné, staré a zdravotně hendikepované občany těžko dostupné a vyšetření je z kapacitních důvodů nemocnice velmi zdlouhavé a stresující.

Už loni na podzim vyřešil kraj situaci tak, že zpřístupnil rentgen v jablunkovském sanatoriu, které je krajskou příspěvkovou organizací, pacientům od všech ambulantních lékařů v daném regionu. Názor nezměnila ani petice. Kraj po prostudování podkladů považuje jako nejvhodnější variantu zabezpečit i nadále zdravotní péči prostřednictvím Sanatoria Jablunkov.

„Kraj zhodnotil, že služby, které nabídlo Sanatorium Jablunkov, jsou pro pacienty dostatečné. Město proto, aby přiblížilo toto pracoviště pacientům, rozšířilo službu Senior taxi, které nyní občany s žádankou doveze přímo k vyšetření. Postupně se ke službě připojují i další obce, aby měli i jejich obyvatelé možnost se snáze do sanatoria, jež je vzdáleno od centra lékařské péče v našem městě, dopravit," shrnul současnou situaci starosta Jablunkova Jiří Hamrozi.

„Výpadek rentgenového pracoviště na poliklinice se nyní řeší také na úrovni Sdružení obcí Jablunkovska, jejichž obyvatel se problém týká. Starostové hledají varianty a finance, které by mohly rentgen na poliklinice oživit," dodal jablunkovský starosta.

RTG pracoviště provozoval do loňska známý třinecký lékař Zdeněk Uhlář. Zdůraznil, že provoz rentgenu je dlouhodobě ztrátový a že peníze ,přelévá´, jak se dá, z ultrazvukových vyšetření. „Mám rok před důchodem a věřte, že kdybych měl sílu a prostředky inovovat rentgen pro další léta, udělal bych to. Jenže tomu tak bohužel není," posteskl si Uhlář.