Sjezdovky jsou zasněžené, počasí ale vlekařům nepřeje

Beskydy - Děti mají prázdniny, což by mohlo vylákat celé rodiny na lyže. Přestože podmínky jsou na sjezdovkách většinou ideální, moc lyžařů v regionálních areálech nesportuje. Podle vlekařů za to může například mlhavé počasí posledních dní.

Lyžování. Ilustrační foto. Foto: DENÍK/ Michal Fanta

Ski areál Biocel Zlatník v Krásné je přes jarní prázdniny na zvýšený zájem lyžařů připraven. „Protože dosavadní návštěvnost je spíše průměrná, doufáme, že si k nám o prázdninách najdou cestu rodiče s dětmi. V provozu budeme každý den od 9 do 16 hodin. V sobotu máme navíc od 18 do 21 hodin večerní lyžování," navnadil lyžaře jeden z majitelů tamního střediska Pavel Kupka s tím, že na svahu mají momentálně přes dvacet centimetrů přírodního a umělého sněhu. „V následujících dnech má opět silně mrznout, takže vrstvu budeme ještě pomocí sněžných děl zvyšovat," dodal Pavel Kupka.

„Podmínky jsou takové, jaké mají být, a sjezdovky jsou v provozu. Chybí ale lidé, může za to i počasí mlha a podobně," zhodnotil včera provozní třineckého areálu Javorový vrch Tomáš Valenta. Lidé tam mohou lyžovat denně od 9 do 16 hodin, večerní lyžování pak trvá od 18 do 20 hodin.

Podobně situaci popisuje i Jan Cienciala, provozovatel lyžařského areálu v Řece. „Podmínky na sjezdovce jsou výborné. Máme lyžařské kurzy, ale normálních zákazníků je málo. Prázdniny pro nás v tomto ohledu neznamenají přínos, spíše to vypadá tak, že většina rodin z Frýdecko-Místecka odjela někam na dovolenou," řekl v úterý provozovatel s tím, že svou roli v nízké návštěvnosti hraje také počasí a fakt, že se jedná o pracovní dny. V Řece je v provozu modrá sjezdovka, a to od 9 do 16 hodin. Skvělé podmínky panují momentálně také v lyžařském areálu Opálená ve Pstruží. „Na sjezdovce nám nyní leží až osmdesát centimetrů sněhu, takže z toho pohledu jsme na týdenní jarní prázdniny dokonale připraveni. Otevřeno máme denně od 9 do 16 hodin. Potom pokračujeme večerním lyžováním od 17 do 21 hodin. V provozu je dětský svah a hlavní sjezdová trať v celé šířce a délce. Funguje nejen restaurace s terasou a domácí kuchyní, ale také lyžařská i snowboardová škola, půjčovna a servis," upřesnil tamní šéf sjezdovky Petr Mikeska.