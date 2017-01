Ski areál byl vydražen. Možná se mu blýská na lepší časy

Pozemky v lyžařském areálu v Mostech u Jablunkova, které kvůli krachu firmy Ski Beskydy skončily v dražbě, získá společnost Maflex-CZ. Ta má ski areál dlouhodobě od obce v pronájmu.

Lyžování v Mostech u Jablunkova. Foto: Deník/Tomáš Januszek

Společnost Ski Beskydy (původně TS Mosty) měla od obce vleky, bobovou dráhu a jiné atrakce v areálu pronajaté na deset let do roku 2014. Pak se dostala do finančních problémů a sama požádala o vyhlášení konkurzu. Ten vyvrcholil v polovině ledna už druhým pokusem o dražbu pozemků v lyžařském areálu.

Starosta Mostů u Jablunkova Josef Szotkowski se obával toho, že pokud by se novým majitelem stal nějaký spekulant, mohlo by to provoz vleků ohrozit. Informaci, že pozemky získal současný provozovatel areálu, tedy přivítal.

„Nakonec to vydražili, což je pozitivní. Znamená to alespoň nějakou jistotu," řekl Deníku Josef Szotkowski. Do dražby šlo více než 260 tisíc metrů čtverečních pozemků za cenu přesahující 26 milionů korun. Mostecký starosta ji ale už dříve označil za nepřiměřeně vysokou. Po vyřešení majetkoprávních záležitostí se areálu začíná blýskat na lepší časy.

Josef Szotkowski lituje jen toho, že zájem lyžařů v letošní sezoně není velký.

„Podmínky pro lyžování jsou luxusní, ale návštěvnost zatím slabá. Jediné, co mě mrzí, že ty vleky nejsou plné, a to ani o víkendech," prohlásil. Ski areál v Mostech funguje celoročně. Obec jej vybudovala po roce 2000 za více než 51 milionů korun, z toho 21 milionů tvořily dotace. Téměř 31 milionů inkasovala obec za nájmy majetku ve sportovním areálu.