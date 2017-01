Školáci zkrášlili autobusovou zastávku

Originální autobusovou zastávkou se může chlubit centrum Frýdlantu nad Ostravicí.

Zastávka v centru Frýdlantu nad Ostravicí. Foto: Deník/Martin Šrubař

„Nachází se naproti Základní umělecké školy Leoše Janáčka. Právě s jejím vedením jsme se před časem dohodli na tom, že vybere výtvarně a literárně nadané žáky, aby zastávku svými výtvory po vzhledové stránce vylepšili. Podle kladných ohlasů cestujících se jim to povedlo. Na nákup barev se nám podařilo sehnat peníze," upřesnil místostarosta Frýdlantu nad Ostravicí David Pavliska s tím, že by se mu zamlouvalo, pokud by se v dohledné době vylepšil i nevábný podchod u vlakového nádraží.