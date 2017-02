Školka ve Frýdlantu dostane novou přístavbu. Přibudou dvě třídy

Školku v Janáčkově ulici ve Frýdlantu nad Ostravicí čekají změny. Město už vypsalo veřejnou zakázku na novou přístavbu ke stávajícímu objektu mateřské školy.

Vizualizace: Přístavba rozšíří kapacitu frýdlantské školky o dvě nové třídy po 25 dětech. Foto: Město Frýdlant nad Ostravicí

A to včetně demolice stávajícího skladu, výměny stávající přípojky vody, vybudování parkovacích stání a zpevněné plochy včetně sadových a terénních úprav v lokalitě.

Předpokládaná hodnota veřejné zakázky se podle projektové dokumentace odhaduje na zhruba 15,6 milionu korun bez DPH, pomůže také dotace. Firmy mohou podávat nabídky až do začátku března. Dodavatel musí provést bourací a stavební práce včetně profesí ve stávající části mateřské školy v termínu provozní výluky, tedy od 1. července do 20. srpna. Nutné je to z toho důvodu, aby ve staré části školky byl zajištěný od září provoz oddělený od části vlastní výstavby a zároveň, aby ve staré části budovy byly v tomto období provedeny všechny nové rozvody pro přístavbu, které mají napojení ve staré části budovy. Nejzazší termín dokončení a předání celého díla činí podle návrhu smlouvy 13 měsíců od započetí prací.

Přístavba rozšíří kapacitu stávající mateřské školy o dvě nové třídy po 25 dětech, z nichž každá je v samostatném patře a bude mít svoje zázemí, tedy šatnu, sociální zařízení, přípravnu a sklad. Vytvoří tak samostatnou funkční jednotku. Stavební ruch se školce v Janáčkově ulici nevyhnul už v loňském roce. Město investovalo téměř pět milionů korun do zateplení pláště a střechy.