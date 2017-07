Školy se dočkají oprav

Třinecko Žáci na dva měsíce opustí školní lavice, místo nich se ale leckde do budov nahrnou dělníci.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Petr Krňávek

Například s opravou mateřské školy v Bocanovicích se začne hned. Během letních prázdnin se bude muset přestěhovat do kulturního domu. Její provoz bude omezen od 1. července do 1. září. V tomto období bude probíhat příprava na stěhování a stěhování jejího vybavení. Nový školní rok bude zahájen v kulturním domě v Bocanovicích. Z důvodu rekonstrukce bude od 1. července do 31. srpna uzavřena knihovna.

Mezi další školy, které se dočkají opravy, patří i Základní škola Vendryně. „Oprava se bude týkat nejen kanalizační sítě kolem školy, jídelny a kotelny, ale jednou z investic by mělo být i vybudování zálivu pro bezpečný pohyb dětí před školami," uvedl místostarosta obce Milan Zakřevský.

Díky rekonstrukci mají žáci z 5. základní školy a mateřské školy v Třinci prázdniny už od 28. června. Ředitelské volno bylo vyhlášeno kvůli opravám kanalizace školy.

(kub)