Stádo dříve týraných koní se rozrostlo o hříbě

Chlad, sníh ani voda květům ovocných stromů tolik nevadí. Horší by bylo, kdyby přišel opravdový mráz. To by úroda nebyla, říkají zahrádkáři v odpovědi na dotaz, zda sníh a chlad v těchto a zřejmě i následujících hodinách, může rozkvetlým ovocným stromům ublížit.