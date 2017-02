Startuje projekt, který chce do škol dostat odborníky z praxe

Odborníci do škol. Tak se jmenuje česko-slovenský projekt, který byl spuštěn po bezmála tříleté přípravě. Cílem je předat studentům základních, středních a vysokých škol praktické zkušenosti odborníků z řady oborů. O účast na projektu projevilo zájem také jedenáct škol na Frýdecko-Místecku a Třinecku, a další podle organizátorů přibývají.

Ilustrační snímek. Foto: Deník/Libor Plíhal

„Oslovilo mě, že by k dětem dorazili lidé z terénu, například z různých firem, a měli by tady besedy či prezentace o své práci," řekla Magda Nogová, která je pověřena řízením ZŠ Dany a Emila Zátopkových v Třinci. Škola je jedna z těch, jejichž vedení o zkušenosti odborníků z praxe mají zájem. Kromě základních škol jej projevily také střední odborné školy a gymnázia.

Přednášek a besed se podle manažera projektu Petra Hamroziho uúčastní lékaři, vědci, politici z krajů, měst či obcí nebo třeba podnikatelé, kteří mohou mladé lidi poučit, inspirovat a motivovat svým zajímavým příběhem. Zastoupeno má být mnoho různých oborů, mimo jiné hutnictví, potravinářství, strojírenství a zemědělství.

CHTĚJÍ ZVÝŠIT ZÁJEM O TECHNICKÉ OBORY

První besedy se uskuteční tento týden v Opavě, na Frýdecko-Místecku a Třinecku mají začít od poloviny února. „V České republice a na Slovensku máme velmi nadané a šikovné děti a mladé lidi. Mají obrovský potenciál něco v životě dokázat a věnovat se oborům, které je baví, naplňují, přinášejí jim radost a ve kterých budou výjimeční. Mnoho učitelů dělá obrovský kus skvělé práce," uvedl manažer projektu Petr Hamrozi. Na druhé straně si podle něj mnoho firem stěžuje na nedostatek kvalifikovaných odborníků a na to, že mladí nemají zájem o perspektivní obory, zejména o ty technické.

„Mnozí mladí lidi také neví, jakou cestou se v životě vydat, kam jít studovat, čím se v budoucnu živit. A právě tyto aspekty se snažíme změnit," dodal Hamrozi z třineckého občanského sdružení I4U, které za projektem stojí. Cílem je kromě motivace mladých lidí také zajištění budoucích pracovníků pro firmy.

„Ideální model pro vzdělání je propojení praxe s teorií. Míra zapojení do firem a institucí do výuky přímo ovlivní uplatnitelnosti a úspěšnost absolventů v budoucím povolání. Velice podporuji snahy, které mají přivést odborníky do škol a studenty do firem či institucí," řekl k projektu viceprezident Svazu průmyslu a dopravy ČR Jan Rafaj.

V Česku a na Slovensku je podle Hamroziho přihlášeno více než 50 škol, a stále se přihlašují další a přihlašovat mohou. „Jsme překvapení velkým zájmem mnoha základních, středních, vyšších odborných a některých vysokých škol. Tento zájem nás nesmírně těší, ale zároveň si uvědomujeme potřebu tohoto projektu v českém a slovenském školství a samozřejmě mezi firmami obecně," doplnil Petr Hamrozi s tím, že uvítají, když se do projektu budou zapojovat i další firmy.