Starý klášter? Jeho záchrana je možná

Jablunkovští zastupitelé se chystají na jedno z nejzávažnějších rozhodnutí tohoto volebního období.

Bude se týkat Starého kláštera, chátrající historické dominanty města z 19. století. „S politováním musím říct, že objekt je v havarijním stavu. Zatéká do něj, není izolován, trpí plísněmi, opadají podhledy, omítky, propadají se i podlahy, prorůstá vegetací, někde dokonce i stromy. Navíc voda v kombinaci s mrazem zanechala po letošní zimě další nelichotivé stopy na stavu budovy," shrnul starosta Jiří Hamrozi.

Dosud poslední oprava se týkala střechy, to však bylo v roce 1996. Žádost o dotaci kýžený výsledek nepřinesla, přitom čas je neúprosný. „Další roky chátrání by budova nemusela přežít," zdůraznil starosta. Rekonstrukce kláštera by podle nového projektu spolkla až 60 milionů korun. Podle starosty se nabízí možnost spolupráce s partnery, a to zejména se spolkem I4U, který už do kláštera investoval nemalou snahu i peníze, aby vytvořil důstojné podmínky pro svoji expozici Světového muzea a knihovny Bible. „Existuje také varianta, že by se do Starého kláštera přestěhovala jiná organizace nebo by ho případně koupil soukromý investor. Bude záležet na rozhodnutí zastupitelů," konstatoval Jiří Hamrozi. Jednání zastupitelů je svoláno na 19. dubna.