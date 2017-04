Starý klášter změní majitele. Zchátralý objekt potřebuje desítky milionů

Zastupitelé Jablunkova řešili osud zchátralého starého kláštera. Po diskusi hlasovali, zda klášter prodají, pro návrh zvedlo ruku třináct komunálních politiků. Tři byli naopak proti a jeden zastupitel nehlasoval vůbec.

Areál starého kláštera v Jablunkově.Foto: Archiv Deníku

Konkrétní rozhodnutí dosud nepadlo. Vedení města má za úkol do příštího jednání přichystat smlouvu s několika variantami prodeje, například za odhadní cenu, případně za korunu.

Objekt je v havarijním stavu. Město už dříve avizovalo, že řádově padesát milionů korun na opravu v pokladně nemá, a tak je ve hře spolupráce s partnery. Jako první se nabízí Petr Hamrozi, jednatel spolku I4U, který za zhruba rok a půl fungování v Jablunkově ukázal, že se o budovu umí starat.

Petr Hamrozi, který v části kláštera vytvořil unikátní Světové Muzeum a Knihovnu Bible, jednání zastupitelů přihlížel. Neskrýval určité rozladění, přesto si myslí, že se podaří nalézt schůdné řešení. „V prvé řadě jsme rádi, že projekt Muzea Bible dostal šanci právě v Jablunkově. Moc si vážíme dosavadní skvělé spolupráce s vedením Jablunkova, radními, některými zastupiteli a také vybranými institucemi. Myslím, že si obyvatelé Jablunkova zvolili velmi dobře, což je pro další budoucnost města nesmírně důležité. Poslední zastupitelstvo ovšem bylo dosti bouřlivé a já osobně jsem měl z něho smíšené pocity, zejména z přístupu některých zastupitelů k řešení budoucnosti starého kláštera," řekl včera Deníku Petr Hamrozi. „Upřímně jsme zvažovali, zdali má pro nás smysl pokračovat dále právě v Jablunkově a samozřejmě tuto otázku stále zvažujeme. Byli bychom neradi, aby se otázka starého kláštera a Muzeum Bible jako takové stalo prostředkem k jakýmkoliv politickým a osobním bojům některých jedinců, což se jevilo na posledním zastupitelstvu," konstatoval ředitel Světového Muzea a Knihovny Bible.

„Na druhé straně si velmi vážíme korektního, racionálního a smysluplného přístupu těch zastupitelů, kterým osud kláštera není lhostejný. Jsem vděčný za jejich snahu hledat realistické řešení, co s klášterem dále, a že chápou obrovský potenciál projektu Muzea Bible pro celý region," poznamenal Petr Hamrozi.

Jaké by podle něj bylo nejlepší řešení? „Já, i mnoho dalších lidí, je přesvědčeno, že pro starý klášter, Muzeum Bible a potažmo celý region by bylo tím nejlepším řešením zůstat s Muzeem Bible v Jablunkově a postupně dávat starý klášter do pořádku," shrnul Petr Hamrozi. Podle něj se budoucnost objektu musí vyřešit co nejdříve. „Již nyní je pozdě! Letošní zima byla pro klášter velmi náročná, objevují se i vandalové. Proto je nutné situaci řešit jakkoliv, ale řešit! A pokud řešit, tak konkrétně, realisticky a smysluplně!" sdělil ředitel Světového Muzea a Knihovny Bible.

Naznačil, že spolek I4U si může dovolit dát za koupi kláštera pouze symbolickou částku.

„Nicméně jsme rádi, že se objevili jednotlivci, kteří jsou připraveni projekt Muzea a rekonstrukce kláštera podpořit. V kombinaci s různými zdroji financování jsme připraveni v nejbližší době dát do rekonstrukce zhruba deset milionů korun. Můžeme začít prakticky ihned," shrnul Petr Hamrozi.