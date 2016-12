Stavba obchvatu: bláto, díry i změna dopravy

Výstavba obchvatu Třince komplikuje život hlavně lidem, kteří žijí poblíž staveniště.

Stavba obchvatu Třince v Neborech. Foto: Deník/Marek Cholewa

Těžká technika v kombinaci s počasím dává zabrat třeba komunikacím v Oldřichovicích. I na základě množících se stížností obyvatel na znečištěné úseky a chodníky se minulý týden sešli zástupci města a ŘSD Ostrava. „Řešili jsme celou řadu záležitostí," uvedla třinecká starostka Věra Palkovská. „Tlačíme na zhotovitele, ŘSD tlačí na zhotovitele, a pořád to je málo. Komunikace jsou neustále v takovém stavu, že nejsme spokojeni, protože bláta je tam pořád dost. Tlačíme na to, aby to čistili, ale někdy je to za dvě hodiny úplně totéž," konstatovala s tím, že na hlavní výtky zhotovitel rychle zareagoval. Pro rychlejší komunikaci byly na facebooku zveřejněny kontakty na osoby, které mají problémy se stavbou řešit.

„Na jedné straně budeme muset být trošku trpěliví a vstřícní, protože teď je období, kdy je spousta bláta. Na druhé straně když nasněží, tak sníh zkomplikuje průběh stavebních prací. Takže bláto pro samotnou práci je zřejmě příznivější, ale trápí nás," dodala. Celý koloběh podle ní skončí až na podzim 2017, kdy bude obchvat dokončen. Další výtka se týkala komunikace u české školy, kde jsou velké díry. „Obrátili jsme se na stavbyvedoucího úseku Nebory Oldřichovice, aby tyto díry nějakým způsobem dal do lepšího stavu. Ono to ale dlouho nevydrží, protože tam jezdí těžká nákladní doprava," upozornila starostka.

Radnice avizuje, že za několik týdnů čeká motoristy i ostatní obyvatele změna v dopravě. Dojde k otevření komunikace od čerpací stanice Shell směrem k české škole v Oldřichovicích, zároveň bude uzavřena komunikace, kterou lidé využívají. Podrobnosti budou známy na počátku příštího roku. „Víme, že to bude první nebo druhý týden v lednu. Dohodli jsme se, že tyto změny by nebylo dobré dělat v období Vánoc. Teď je míč na straně zhotovitele," uvedla starostka Třince.