Stavbaři odešli, křižovatka na D48 však stále není dokončená

Dostavba úseku v Rychalticích se stále potýká s problémy. Dálniční křižovatka tak nebude hotová ani letos.

Jen opuštěný silniční válec teď zůstal u rozestavěné dálniční křižovatky v Rychalticích. Dělníci tam už řadu týdnů nepracují. Brání jim přetrvávající problémy s jedním bývalým vlastníkem rodinného domku a pozemků v trase.

Ředitelství silnic přiznává, že na této stavbě postupuje kupředu jen velmi obtížně. „Byť jsme již v této věci absolvovali nespočet soudních řízení a veškeré výsledné rozsudky a soudní usnesení jsou ve prospěch státu, tedy ŘSD, problémy přetrvávají. V současné době požádal tento vlastník o předběžné opatření, které nám znovu omezilo vstup na relevantní pozemky. Usnesení je vydáno neoprávněným soudem, na což jsme okamžitě poukázali a odvolali se,“ řekl mluvčí ŘSD Jan Studecký.

Řidiči, kteří jezdí mezi Frýdkem-Místkem a Novým Jičínem, musejí s omezením v Rychalticích počítat dlouhodobě. Táhne se už od roku 2012, kdy se otevřela nová část rychlostní komunikace. Ze stotřicetikilometrové rychlosti při jízdě od Frýdku-Místku museli šlápnout na brzdu, stlačit rychlost na šedesát kilometrů v hodině a přejet do protisměru. Zhruba dvousetmetrový úsek, ve kterém je provoz převeden do dvou pruhů, však zůstal stavbařům zapovězen. Dokončení křižovatky dlouho bránily problémy s výkupem pozemků, soudní spory se dořešily až předloni v srpnu.

Novostavba chybějící části dálnice pak získala stavební povolení v polovině února. Jenže i když se stavbaři na jaře pustili do práce, vyhráno ještě neměli. Řidiči tam v současné době místem projíždí stále provizorně ve dvou pruzích. „Společně se zhotovitelem jsme našli řešení, jak provést alespoň část stavby tak, aby v zimě byla tato oblast sjízdná. ŘSD dělá vše pro to, aby stavbu posunulo k dokončení v co nejkratším termínu,“ podotkl mluvčí Jan Studecký s tím, že celou stavbu nebude možno dokončit ani v letošním roce. Na křižovatku v budoucnu naváže přestavba navazující silnice ve směru do Nového Jičína na dálnici.