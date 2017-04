Stavební práce na přehradě Šance potrvají do příštího roku.

Ostravice - Byť přehrada Šance prochází rozsáhlou rekonstrukcí, případnou povodeň by nyní byla schopna zvládnout. Tvrdí to zástupci Povodí Odry, kteří mají vodní dílo ve správě.

Přehrada zásobuje region vodou bez jakéhokoli omezení. Hladina je snížena na 56 procent celkového zásobního objemu. „Je to dostatečná zásoba pro to, aby přehrada mohla fungovat a plnit svou funkci z hlediska bezpečnosti," řekl Dalibor Kratochvíl, ředitel závodu Frýdek-Místek, při včerejší prohlídce přehrady, která byla určena pro novináře.

Po dokončení stavebních úprav bude přehrada schopna utlumit až desetkrát větší množství vody, než protékalo řekou Ostravicí při povodních v roce 1997. Tehdy byl průtok klasifikován na více než tisíciletou vodu. V současnosti je už vybudován nový bezpečnostní přeliv, železobetonový skluz je hotov ze zhruba devadesáti procent včetně vybudované dělící stěny ve vývaru, tedy korytě, které vypouští vodu. Stěna umožní práce na rozšíření levé strany vývaru s novým napojením na koryto toku.

„Úpravy jsou prováděny kvůli tomu, aby extrémní povodně byly schopné přejít přes profil hráze a nedošlo k přelití koruny hráze, což by mohlo mít fatální následky," konstatoval Dalibor Kratochvíl. Podstatná část stavebních prací bude hotova ještě letos. Jde hlavně o všechny betonové konstrukce ve skluzu a vývaru, oba mosty na koruně a u vývaru, z větší části budou podle Povodí Odry provedeny práce na nové koruně hráze. Kvůli rekonstrukci muselo ustoupit staré provozní středisko, hrubá stavba nového provozního zařízení by měla být hotova také ještě letos.

Stabilita hráze bude zvýšena přísypem vzdušního svahu. „Když se přehrada před více než padesáti lety projektovala, navrhovala se na návrhové parametry, tehdy to byla stoletá voda. Dneska se standardy u nás i ve světě posouvají o jeden řád výš, to znamená, že se přehrady navrhují na tisíciletou vodu a posuzují se na desetitisíciletou vodu. Je to takový průtok, při kterém by přehrada neměla způsobit katastrofu pod hrází," doplnil Kratochvíl. Materiál pro přísyp pochází z horních partií sesuvu Řečica, čímž dojde ke zvýšení také jeho stability. Přestavba vodního díla začala v září 2015, hotovo má být příští rok v červenci. Celkové náklady se předpokládají ve výši 438,5 milionu korun.