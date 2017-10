Stavební ruch na cestách vrcholí

Frýdecko-Místecko - Hned na několika důležitých dopravních tazích v regionu se řidiči musejí potýkat s omezením.

Ilustrační foto.Foto: Deník/Petra Lejtnarová

Například na silnici I/56 mezi Frýdkem-Místkem a Frýdlantem nad Ostravicí je dlouhodobě kvůli výstavbě protihlukových bariér provoz v některých úsecích zúžen do jednoho jízdního pruhu v každém směru. Kvůli výstavbě oplocení je nově omezen také úsek od Hodoňovic po katastr Metylovic. Oplocení, které vyroste podél dálnice mezi Ostravou a Frýdkem-Místkem i navazujícího silničního úseku do Ostravice, tam doplní stávající protihluková opatření. Společně tak podle Ředitelství silnic a dálnic vytvoří do budoucna kompaktní zábranu proti vstupu zvířat do vozovky.

Zcela bezproblémový není ani průjezd Frýdlantem nad Ostravicí. Do poloviny října má podle harmonogramu trvat úprava Hlavní ulice u železničního přejezdu, motoristé tak musí využívat objízdnou trasu.

Už několik týdnů stavbaři pracují také na rekonstrukci silnice třetí třídy mezi Palkovicemi a Frýdkem-Místkem. Opravy se dotýkají ulic Podpuklí a Palkovické, dopravu řídí semafory. Přestavba navazujícího mostu přes Hodoňovický náhon v těsné blízkosti hlavního tahu na Beskydy, která začala v červenci, je plánována až do listopadu.

V plném proudu jsou také práce na výstavbě a opravě protihlukových zdí u dálnice D48 ve směru z Nošovic do Frýdku-Místku. Kvůli stavebnímu ruchu je dlouhodobě uzavřen pravý jízdní pruh, řidiči teď musí ve zhruba dvoukilometrovém úseku výrazně ubrat nohu z plynu. S omezením musejí počítat ještě několik týdnů. Cena zakázky se má celkově vyšplhat na téměř třicet milionů korun. Lokální opravy dálnice D48 probíhají i u Třanovic. Mnohonásobně více peněz spolyká obchvat Třince, po kterém by se první řidiči měli projet už za dva týdny. Úplné dokončení stavby od Nebor po Bystřici se však předpokládá až na začátku příštího roku.

Pracuje se i na některých méně vytížených trasách, které však byly v havarijním stavu. Například na opravu více než tří kilometrů silnice mezi Pražmem a Krásnou, která má trvat do konce října, poputuje celkově téměř 13 milionů korun.