Sweetsen fest letos chce návštěvníky překvapit

Frýdek-Místek – Čtrnáctý ročník benefičního festivalu Sweetsen fest letos zahájí nejpozoruhodnější koncert v jeho historii.

Ve Frýdku-Místku začal slavnostním koncertem symfonického orchestru třináctý ročník Sweetsen festu. Foto: Deník/Lukáš Morys

Doposud největší festivalová scéna, která bude navíc stát na řece Ostravici uprostřed města, představí netradiční dramaturgický koncept. Frýdecko-místecké hvězdy přivítají v rámci své vlastní tvorby hosty, kteří však zůstanou pro veřejnost do poslední chvíle zahaleni tajemstvím.



Festival otevře ve středu 21. června velký koncert na místě, kde se ještě nikdy nic podobného nekonalo. Na scéně na řece Ostravici a v přilehlých městských sadech Bedřicha Smetany bude připraven od 14 hodin bohatý program, který bude odpoledne patřit frýdecko-místeckým big bandům, doprovodnému programu pro celé rodiny a pohodové atmosféře letního odpoledne u řeky.



Soubor lidových písní a tanců Ostravica pak uzavře první část slavnostního programu. Od dvacáté hodiny bude scéna patřit největším frýdecko-místeckým hvězdám, jako je například Tomáš Kočko & Orchestr, David Stypka, René Souček nebo Mirai, které však vystoupí ve zcela nezvyklých sestavách, aranžích a s hosty, se kterými běžně nevystupují. Závěrečný ohňostroj pak celou slávu uzavře.



I druhý den festivalu slibuje překvapení. V bývalé tkalcovně firmy Slezan v Těšínské ulici se představí Symfonický orchestr Frýdek-Místek. „Netradiční, interaktivní koncert se od klasického koncertu bude lišit tím, že návštěvníci budou jeho nedílnou součástí. Budou moci poslouchat třeba i uprostřed orchestru, budou mít hráče na dosah ruky a budou moci vychutnat skladbyz pozic, jako ještě nikdy předtím,“ řekla předsedkyně orchestru Martina Pavelková. Po skončení koncertu navíc proběhne workshop, kde si každý z účastníků může symfonické hudební nástroje vyzkoušet. Součástí programu bude i literární a divadelní program. Hlavní část festivalu pak proběhne tradičně v pátek 23. a v sobotu 24. června ve festivalovém městečku v areálu frýdeckého stadionu na pěti zbývajících scénách. Součástí programu bude i křest několika nových frýdecko-místeckých desek. „Sweetsen fest je oslavou místní umělecké komunity, beneficí, která vynesla stovky tisíc korun a akcí, která nemá v republice obdoby. Letos se přirozeně stane i jedním s vrcholů oslav založení města Frýdek-Místek. A to je to, co nás na pořádání festivalu baví, stále objevovat nové možnosti,“ dodal zakladatel festivalu Petr Korč z pořádajícího spolku Pod Svícnem. Vstup bude jako vždy bezplatný.