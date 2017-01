Tělocvičny chtějí stavět v Hrádku i Paskově

Hrádek, Paskov - Na různých místech v regionu by letos mohly začít vznikat nové tělocvičny a sportovní haly. Příkladem jsou Hrádek a Paskov. Ve městě by už tento rok rádi měli hrubou stavbu hotovou, v Hrádku by rádi začali stavět na podzim.

„Nyní se připravuje projektová dokumentace včetně stavebního povolení. Měla by být koncem května hotová. Byli bychom rádi, kdyby se nám podařilo začít stavět už na podzim, ale záleží, jak se to všechno uleží musíme sehnat vhodný úvěr či dotaci, což během léta snad vyřešíme," uvedl starosta Hrádku Robert Borski, který už dříve řekl, že obec chce novou sportovní halu postavit, i kdyby ji musela platit z vlastních zdrojů. Hrádečtí musejí vyřešit problém s umístěním školní družiny. Ta se nachází v budově, jejíž část má před halou ustoupit. Stavbu tělocvičny to ale podle Borského neohrozí. Podobu sportoviště, které má stát v areálu české základní školy, zastupitelé vybrali už v půlce minulého roku. Vítězný návrh nabídne například posilovnu, společenskou místnost a tribunu pro padesát lidí. Hrací plocha umožní zahrát si házenou, futsal, florbal nebo třeba badminton. Minimálně školáci novou halu potřebují jako sůl. Podle starosty Hrádku chybí oběma základním školám ta česká nemá žádnou tělocvičnu, polská je vybavena pouze větší místností v budově školy. „Už se nám stává, že někteří sportovně založení rodiče posílají děti do třinecké školy právě kvůli tomu, aby měli sportovní vyžití. Myslím si, že tři děti chodí od první třídy do Třince," zdůvodnil stavbu haly starosta obce Robert Borski. V Paskově by hrubou stavbu tělocvičny v areálu školy rádi zvládli už letos. „Projekčně máme vše připraveno a jsme v etapě, kdy budeme vypisovat výběrové řízení na dodavatele stavby," řekl starosta města Petr Baďura s tím, že zbývá vyřešit ještě územní řízení. Stavět by se mohlo začít na jaře, vedení města odhaduje cenu stavby na 35 až 40 milionů korun. Sportovci v Paskově už léta využívají pro své aktivity provizorní nafukovací halu. Předminulý rok ale členové Jednoty Orel Paskov vedení města oznámili, že halu nechtějí provozovat a ani mít s pozemkem mají jiné plány. Podle Petra Baďury se nakonec podařilo domluvit na kompromisu, podle kterého jednota halu městu věnovala a pozemek pod ní mu pronajala. Takové řešení je ale možné zhruba do poloviny letošního roku, poté skončí nájemní smlouva. Pokud vše půjde podle plánu, školáci a paskovští sportovci by nové sportoviště mohli využívat na začátku roku 2018.

