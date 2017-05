Těžká technika pokračuje v opravách městských silnic

Magistrát města uvolnil letos z rozpočtu na opravy cest třicet milionů korun. Chce být v jejich opravách rychlý, aby řidiče co nejméně omezoval.

Opravy frýdecko-místeckých silnic pokračují za plného provozu. Magistrát řidiče nechce příliš omezovat a chce být v opravách rychlý. Foto: Město Frýdek-Místek

Po zimě přichází jaro a s ním i pravidelný stesk ze stavu českých silnic a dálnic. Výtluky a výmoly jsou na každém kroku a nekompromisně si vybírají daň na stavu vozidel. Magistrát Frýdku-Místku proto nemohl zůstat slepý a rozhodl se, že uvolní z rozpočtu města třicet milionu právě na opravy cest.

Ty už v dubnu proběhly v Puškinově a Bavlnářské ulici, tento týden se těžká technika přesunula na třídu T. G. Masaryka a až do pátku stihla opravit trasu vedoucí od magistrátu po Rubikovu křižovatku. Tím ale rozhodně opravy nekončí, od pondělí čeká frézování a nová pokládka asfaltu úsek od kruhového objezdu na Kostikově náměstí po kruhový objezd u hostince „U křivého psa".

Řidiči musí počítat s tím, že těžká technika bude na komunikacích fungovat od 8 do 14 hodin. „Práce na silnicích se snažíme zvládnout co nejrychleji, aby doprava ve městě byla co nejméně omezená a co nejvíce plynulá. Pro větší informovanost řidičů jsme se rozhodli, že při opravách výtluků na frekventovaných místech, kde mohou způsobit značné zpomalení dopravy, budeme umísťovat informační tabule s termínem oprav," oznámil předseda představenstva společnosti technických služeb Jaromír Kohut.

Radní v úterý schválili návrh celoplošných oprav v ulicích Na Aleji, Maryčky Magdonové a Pod Zámečkem. „Po zimě jsou plné výtluků, v minulosti byly několikrát provizorně opravované. Nyní je čas je opravit celoplošně," myslí si primátor Michal Pobucký. Oprava těchto tří ulic má vyjít maximálně na 2,3 milionu korun, tolik je totiž vyhrazeno z celkového třicetimilionového rozpočtu.

