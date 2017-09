Třinec chce být statutárním městem

Třinec by chtěl doplnit seznam pětadvaceti tuzemských statutárních měst a stát se jedním z nich. S touto myšlenkou si pohrával už v 90. letech.

Radnice v Třinci. Ilustrační snímek. Foto: Deník/Marek Cholewa

Podporu Třinci v boji o titul statutárního města vyslovil před dvěma lety při své návštěvě také prezident Miloš Zeman. V úterý 12. září schválili třinečtí zastupitelé usnesení, kterým žádají krajské zastupitele, aby předložilo Poslanecké sněmovně návrh změny zákona o obcích a doplnění seznamu statutárních měst o Třinec.

„Historicky Třinec už v 90. letech usiloval o to stát se okresním městem. Impuls k tomu, aby se Třinec stal statutárním městem, dal generální ředitel Třineckých železáren Jan Czudek, a to v návaznosti na projekty, kterých se kvůli současnému zařazení nemůže město účastnit,“ řekla starostka Věra Palkovská.

Třinec má dnes zhruba 36 tisíc obyvatel a patří mezi jedno z největších nestatutárních měst v republice. Dalších 59 tisíc obyvatel žije ve 12 obcích, které spadají do jeho správního obvodu.

Třinec je dnes jedním z dopravních uzlů, centrem vzdělávání, kulturního i společenského života. Také v něm sídlí jeden z největších zaměstnavatelů v okolí. V Třinci se v posledních letech uskutečnilo několik významných investic a stalo se lídrem inovativních projektů v oblasti SMART City. Zařazení města Třince mezi statutární města by mělo přinést také finanční efekty.

„Oslovila jsem v této souvislosti již vedení kraje v čele s hejtmanem Ivo Vondrákem, zda je na kraji vůle podpořit tuto myšlenku, a reakce byla kladná. Konečné slovo o zařazení Třince mezi statutární města bude mít parlament. Výsledek celého procesu bychom měli znát do léta příštího roku,“ podotkla starostka a dodala, že zařazením Třince mezi statutární města nedojde téměř k žádným změnám a nárůstu povinností, ani by to nemělo mít za následek zvýšení výdajů v rozpočtu. „Je potřeba dodat, že případné statutární město Třinec by nebylo členěno na městské obvody nebo městské části s vlastními orgány samosprávy,“ okomentovala.

Občané i přesto několik změn zaznamenají. Nebudou chodit vyřizovat své záležitosti na úřad, ale na magistrát, funkce starosty se změní na primátora a z místostarostů budou náměstci primátora. Nové označení města Třince tak není jen otázkou prestiže, ale také novou možností zapojení se do dalších projektů směřujících k rozvoji města Třince.