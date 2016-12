Třinec má rozpočet. Radnice se raději drží při zemi

Třinečtí zastupitelé v úterý schválili návrh, který počítá s výdaji 668 milionů korun. Příjmy se odhadují na 553,5 milionu korun.

Zasedání třineckých zastupitelů. Foto: Deník/Marek Cholewa

„Rozpočet je vyrovnaný, rozdíl je krytý z vlastních zdrojů," řekla před hlasováním starostka Věra Palkovská s tím, že jde o nevyčerpané finanční prostředky z předchozích let.

Z jednatřiceti zastupitelů, kteří na jednání přišli, hlasovalo 27 pro návrh, jeden zastupitel byl proti a tři se zdrželi.

Podle starostky se město při sestavování rozpočtu drželo při zemi. Výdaje odboru investic se odhadují na 79,5 milionu korun, celková částka ale podle Palkovské „zdaleka není konečná", protože návrh neobsahoval dotace. Některé z nich jsou už na cestě. „Rozpočet odboru bude vypadat úplně jinak," zaznělo na jednání. Mluvilo se třeba o dotaci na přechodovou lávku v Neborech, která bude stát 20 až 25 milionů korun, v plánu je i stejně nákladná cyklostezka Třinec Konská. U ní se ale zatím neví, zda město finanční podporu získá. To je i případ parkovacího domu pro kola v Lyžbicích.

Zastupitel Jan Ferenc včera tvrdil, že odhadovaných 442 milionů u daňových příjmů by zvýšil o deset milionů. „Když se podíváte na to, jak se to vyvíjelo v roce 2015, tak je to reálné," prohlásil. Podle radnice je ale lepší počítat s tím, že příjmy budou nižší a v případě, že na účty města dorazí víc, spustit připravené investice „pod čarou".