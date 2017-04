Třinec: odstartoval další běh univerzity třetího věku

Čtyři semestry plné zajímavých přednášek mají před sebou senioři, kteří včera v třineckém kulturním domě Trisia složili slavnostní imatrikulační slib a stali se posluchači univerzity třetího věku.

Slavnostní imatrikulace univerzity třetího věku.Foto: Město Třinec

Tradičním ceremoniálem začal další běh oblíbeného alternativního vzdělávání, které město pořádá ve spolupráci Ostravskou univerzitou.

„Je to už poosmé, co v Třinci zahajujeme univerzitu třetího věku. Velmi si vážím nadstandardní spolupráce s Ostravskou univerzitou a děkuji přítomnému rektorovi Janu Latovi, že tomuto vzdělávání v Třinci tak fandí. Podle jeho slov se akademici v žádném jiném městě s takovým ohlasem a zájmem nesetkali a na přednášky do Třince se velmi těší. Mám radost, že je v Třinci a okolí tolik aktivních seniorů, a jsem na ně pyšná," uvedla starostka Třince Věra Palkovská.

O studium univerzity třetího věku je v Třinci ze strany starší generace dlouhodobě nebývalý zájem. V letošním roce zasedlo do pomyslných lavic přes 160 posluchačů. „Před začátkem letošního běhu byl zájem o studium tak velký, že se bohužel na všechny zájemce nedostalo. Ale jak uvedl pan rektor, když to nevyšlo v osmém běhu, vyjde to určitě v devátém," podotkla starostka. Celkově za celou dobu fungování univerzity třetího věku absolvovalo dvouleté studium už téměř tisíc seniorů z Třince a okolí.

V prvním semestru, který potrvá do června, se senioři mohou těšit na poutavé přednášky v podání akademiků Lékařské fakulty OU. Na posluchače čekají přednášky tematicky zaměřené především na zdraví a stav tělesné schránky. Hned v úvodu si studenti vyslechli přednášku na téma bolesti zad, následovat bude téma Člověk po mozkové příhodě v domácí péči (18. dubna). V květnu se studenti zaměří na vážné i nevážné poruchy paměti, čeká je i přednáška o chrápání.

Studium univerzity třetího věku je rozděleno do čtyř semestrů, přičemž v každém semestru studenti absolvují 6 přednášek.