Třinec stoupá v žebříčku přívětivých měst

Po vítězství a zisku titulu Město pro byznys v Moravskoslezském kraji se Třinec stal šestým nejpřívětivějším městem pro podnikání v rámci České republiky.

Radnice v Třinci. Ilustrační snímek. Foto: Deník/Marek Cholewa

Od loňska si tak o jednu příčku ještě polepšil. Vyplynulo to z celostátních výsledků srovnávacího výzkumu Město pro byznys. Titul získal Pelhřimov, v TOP 10 zastupuje Moravskoslezský kraj pouze hutnické město.



Vítězství v Moravskoslezském kraji a umístění na přední příčce v rámci ČR si Třinec zasloužil především díky velkému meziročnímu nárůstu ekonomických subjektů, v neposlední řadě se chlubí také nejvyšším podílem firem s více než padesáti zaměstnanci v celém regionu. „Umístění mezi desíti nejlepšími městy pro byznys v České republice pro nás znamená velké povzbuzení do další práce a potvrzení, že jdeme správnou cestou. Je vidět, že nejde o chvilkovou záležitost, ale o výsledek dlouhodobé práce a fungující spolupráce s podnikatelskými subjekty v čele s Třineckými železárnami. Ale nesmíme usnout na vavřínech, pořád je co zlepšovat,“ komentovala umístění Třince jeho starostka Věra Palkovská.



Srovnávací výzkum Město pro byznys hodnotil letos již podeváté podnikatelský potenciál měst a obcí v České republice. Do výzkumu je automaticky zapojeno 205 měst s rozšířenou působností a 22 městských částí města Prahy.

V soutěži Město pro byznys uspěl v letošním roce i Frýdek-Místek, jemuž patří třetí příčka v rámci Moravskoslezského kraje. „Podnikatelské prostředí se snažíme podporovat dlouhodobě. Naše dvě průmyslové zóny v Chlebovicích a Lískovci jsou plně obsazeny a zaměstnávají přes 900 lidí. V budoucnu bychom rádi získali pozemky společnosti ArcelorMittal, které jsou vedeny jako brownfield, připravené pro sklady a průmyslovou výrobu,“ shrnul primátor Michal Pobucký s tím, že již nyní je Frýdek-Místek městem s vysokým podílem podnikatelů.Ve městě působí 2 800 firem, 18 500 osob samostatně výdělečně činných a 52 zemědělských podnikatelů.„Podnikatelské prostředí podporujeme také prostřednictvím projektu MHD zdarma, který držíme už sedmým rokem a hodláme ho zachovat i nadále. V budoucnu by měl snadnější a rychlejší dopravní dostupnosti města výrazně pomoci obchvat, který se konečně začal budovat a který odvede kamiony z přetíženého centra, což v konečném důsledku celkově urychlí dopravu, zejména kamionovou,“ připomněl v souvislosti s oceněním náměstek Karel Deutscher.