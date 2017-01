Třinecké muzeum nabídne díla Andyho Warhola

Milovníci výtvarného umění budou mít v regionu žně. Muzeu Třineckých železáren a města Třince se podařilo získat unikátní výstavu, která představí sedmdesát cenných kopií děl Andyho Warhola, vůdčí osobnosti uměleckého hnutí pop-art.

Andy Warhol

Lidé je mohou obdivovat ve výstavních síních muzea od 2. února do 1. dubna. Díla významného umělce zapůjčila pražská Galerie GOAP.

„Výstavu se nám podařilo získat do Třince po velkém úsilí. A jsme za to velmi rádi. Málokdo si uvědomuje, jak moc se jeho dílo promítlo i do našeho každodenního života a těším se, že si to tady u nás na výstavě mohou lidé znovu připomenout," řekla vedoucí muzea Eva Zamarská s tím, že letos je to přesně 30 let, kdy umělec zemřel.

„Andy Warhol v šedesátých letech rozpoutal uměleckou revoluci. Z tvůrce inzerátů se stal jeden z nejproslulejších amerických umělců své doby, jehož práce se staly velmi populární a také kontroverzní," uvedla mluvčí Třineckých železáren Petra Jurásková.

Návštěvníci v Třinci uvidí Warholovu klíčovou práci. „Pro naše návštěvníky jsme připravili nejvýznamnější díla tohoto umělce, která pochází ze série Carnegie Muzeum of Art z roku 1986, vytvořené ještě za života Andyho Warhola," přiblížila vedoucí muzea. Podle mluvčí železáren se jedná o motivy, kterým se Warhol věnoval škole, na níž studoval. Na třinecké výstavě budou zastoupeny kolekce koček Cats, Mercedes Benz nebo portréty známých osobností, mezi nimiž nechybí Marylin Monroe, Liza Minnelli či Dennis Hopper.

Warholovo dílo je zobrazováním celebrit či věcí typické. Ať už jde o dolarové bankovky, značkové produkty, obrázky z novinových útržků, které jsou snadno rozpoznatelné a působí na masy. To Warhola fascinovalo a stalo se sjednocujícím prvkem veškeré jeho tvorby 60. let.

Velké výstavní síně Muzea Třineckých železáren nabídnou rovněž od 2. února ještě výstavu Mendelova muzea Masarykovy univerzity v Brně nazvanou Lékařství krok za krokem vědou. Představí veřejnosti téměř 20 interaktivních prvků souvisejících s lidským tělem a přiblíží malým i velkým návštěvníkům fungování orgánů a práci lékařů.

„Návštěvníci se mohou projít velkým modelem aorty, vytáhnout si z modelu lidské střevo v jeho běžné délce, podívat se na fungování ledvin a také si zašlapat na kole s kostlivcem a pořádně se podívat, které kosti se člověku při cyklistice hýbou," prozrazuje Eva Zamarská s tím, že výstava, která skončí 17. dubna, nabídne mnoho dalšího.