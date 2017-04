Údržba zeleně? Pomůže i vyhláška

Město Frýdek-Místek vydalo vyhlášku o údržbě a ochraně veřejné zeleně. Její vlastníci jsou povinni udržovat travnatou plochu formou sečí, a to nejméně dvakrát ročně.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/David Taneček

Vyhláška se tak podle magistrátu stává účinným nástrojem v boji s ignoranty, kteří v minulosti na výzvy města ohledně údržby pozemků vůbec nereagovali.

Vyhláška je platná od letošního 1. dubna. Vlastník veřejné zeleně je povinen první seč provést do 30. června a druhou nejpozději do 15. září. Následně je povinen zajistit odvoz posečené trávy, a to nejpozději do tří dnů po seči. V opačném případě se vystavuje sankcím za porušení obecně závazné vyhlášky. Fyzické osobě může být uložena pokuta do 30 tisíc korun, podnikající fyzické osobě a právnické osobě hrozí pokuta až do výše 200 tisíc korun. Na plnění vyhlášky budou dohlížet jednak úředníci odboru životního prostředí a také strážníci městské policie.

Městské trávníky budou sečeny nad rámec vyhlášky. V minulých dnech začala seč parterových trávníků kolem komunikací, řidiči tak budou mít zejména na křižovatkách lepší rozhled. Kosí se i na hřbitovech a v parcích. Sekačky na parterové trávníky letos vyjedou celkem sedmkrát.

„Trávníky v sídlištních zástavbách budou sečeny celkem pětkrát, oproti loňsku jsme jednu seč přidali. Vycházíme tak vstříc občanům, kterým kvetoucí a vzrostlá tráva způsobuje alergické reakce, zároveň tím eliminujeme množství klíšťat ve městě a zvyšujeme celkovou estetičnost," přiblížil primátor Michal Pobucký s tím, že zaměstnanci technických služeb se sečení veřejné zeleně naplno věnují od konce dubna až do konce září.

„Nejvíce práce máme tradičně v květnu a červnu, kdy dostatečná vláha po zimě a příznivé jarní teploty růstu trávy svědčí nejvíce. Snažíme se vždy dodržovat harmonogram sečení stanovený magistrátem, proto budou naši zaměstnanci pracovat i o sobotách. V terénu bude celkem deset traktorových sekaček, speciální svahová sekačka Spider, určená pro profesionální údržbu členitého terénu s velkým sklonem, a také několik křovinořezů a ručních sekaček s pojezdem," doplnil předseda představenstva technických služeb Jaromír Kohut s tím, že o nedělích a státních svátcích zůstanou sekačky zaparkované v garážích. Technické služby mají na starost téměř 150 hektarů travnatých ploch nejen ve městě, ale také v jeho místních částech. Nezajišťují sečení travnatých ploch, které nepatří městu.