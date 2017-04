Úleva. Stavbaři dokončují dálniční křižovatku

Omezení na vytížené cestě v Rychalticích léta komplikuje dopravu. Stavbaři se teď pustili do dokončení tamní dálniční křižovatky.

Byla to situace, nad kterou mnozí řidiči nevěřícně kroutili hlavou. Na křižovatce v Rychalticích na trase mezi Příborem a Frýdkem-Místkem se po dokončení sedmikilometrového dálničního úseku roky jezdí provizorně. Cesta se tam ze čtyř pruhů zužuje ve zhruba dvousetmetrovém úseku do dvou, motoristé proto musí výrazně zpomalit.

Stavební ruch v okolí křižovatky, který začal v minulých týdnech po několika letech nečinnosti, tak mohl leckoho překvapit. Dokončení křižovatky dlouho bránily problémy s výkupem pozemků. Soudní spory se dořešily až předloni v srpnu, to už ale platila novela zákona o vlivu staveb na životní prostředí.

Stát proto musel posoudit, jestli záměr na dokončení silnice v Rychalticích nepoškodí okolní krajinu. Ministerstvo životního prostředí loni rozhodlo, že stavba nebude muset být posuzována podle „ekologického“ zákona. Díky tomu, že nová EIA nebyla potřeba, se celý stavební proces mohl urychlit.

SOUČÁSTÍ PRACÍ JSOU UZAVÍRKY NÁJEZDŮ

Novostavba chybějící části dálnice získala stavební povolení v polovině února. Úpravy se týkají nejenom dostavby silnice, ale také protihlukových opatření. Se začátkem stavebních úprav souvisí i dopravní uzavírky. Nájezd na I/48 ve směru na Příbor je zavřený, oficiální objízdná trasa vede přes Fryčovice, Trnávku a Kateřinice. Předběžně by měla tato uzavírka trvat do konce července. Pak přijde na řadu uzavírka sjezdu od Nového Jičína a nájezdu směr Frýdek-Místek. Hotovo by mělo být ještě letos.

Na dokončenou křižovatku v Rychalticích v budoucnu naváže přestavba navazující silnice ve směru do Nového Jičína na dálnici. Všechna stavební povolení jsou vydána. Ředitelství silnic ještě v únoru předpokládalo, že stavba začne tento týden ve středu, to ale jen v případě, že se neodvolá nikdo z neúspěšných uchazečů o zakázku, což se stalo.

Dálnice D48 má v budoucnu mezi křižovatkou s dálnicí D1 u Bělotína a Českým Těšínem nahradit stávající silnici I/48. Úseky s dálničními parametry dosud byly postaveny jen na části této trasy.