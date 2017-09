Únikové hry jsou v regionu stále oblíbenější

Únikové hry už se nehrají jen na počítači. Vyřešit záhadné úkoly a dostat se ze zamčené místnosti ven baví malé i velké.

Úniková hra: šedesát minut ve středověkém žaláři. Nejprve je potřeba dostat se z uzamčených cel. Ilustrační foto.Foto: Deník/Lukáš Kaboň

V poslední době jsou velkým fenoménem takzvané únikové hry. Ty už si mohou zájemci zahrát i ve Frýdku-Místku a Třinci.Exit Game Frýdek-Místek se otevřel začátkem srpna.

„Ve Frýdku-Místku žádná únikovka nebyla. A to byl hlavní důvod, proč jsme se rozhodli, že ji zde otevřeme. Sami jsme si podobnou hru zahráli v Ostravě a Olomouci, kde jsme také čerpali inspiraci,“ řekla šéfka organizace Exit Game Kristýna Lusková. Hráči se přenesou zpátky v čase do 60. let minulého století. Stanou se z nich hudební hvězdy a dostanou se na legendární koncert Woodstock.

Princip únikové hry je jednoduchý. Skupina lidí je zamčena v místnosti, ze které se musí v časovém limitu dostat ven. Hledají tajné indicie nebo informace, které je dovedou k rozluštění úkolu. „Jednotlivé úkoly a hádanky na sebe navazují. Hru u nás může hrát skupina dvou, tří, čtyř i více hráčů,“ vysvětlila Lusková a dodala, že zájem o hru je velký a její popularita je čím dál větší.

V Třinci si budou moct zájemci zahrát únikovou hru už příští týden. V rámci týdenního festivalu Knihovny Třinec s názvem Zažij knihovnu jinak bude v úterý 3. října na programu první třinecká úniková hra. Neplatičova zkáza odstartuje v 19 hodin ve sklepě třinecké knihovny.

„Zúčastnit se bude moct skupina tří až pěti lidí od 15 let. Na akci je nutné přihlásit se předem. Vstupné je 50 korun za osobu. Skupinka se projde potemnělou knihovnou a bude plnit úkoly a hádanky,“ sdělila PR manažerka třinecké knihovny Regina Szpyrcová.

Další úniková hra bude v listopadu v třinecké Trisii. Společně s řešením logických úloh a únikem ven z tajuplného zákulisí se hráči dozví spoustu zajímavostí přímo o Trisii, prohlídnou si zákulisí divadla, zažijí práci herce, zvukaře i osvětlovače. Akce je součástí celorepublikové Noci divadel.