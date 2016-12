Úřady si můžou posvítit na kotle

Povinnou revizi kotlů mnozí majitelé do konce roku nestihnou. Hrozí jim postih.

Ilustrační fotoFoto: archiv Deníku

Zkontrolovat, čím lidé doma topí, budou moci úředníci už od ledna. Majitelé většiny kotlů na tuhá paliva napojených na teplovodní soustavu ústředního vytápění domu mají totiž podle platného zákona o ochraně ovzduší od roku 2012 novou povinnost, kterou musí splnit do konce letošního roku. Pak už si může úřad obce s rozšířenou působností vyžádat potvrzení o revizi. V případě nedodržení povinnosti čeká domácnosti v krajním případě postih až do výše 20 tisíc korun.

V některých městech regionu vyrazí úředníci do problémových míst už v lednu, jinde počkají na podněty obyvatel. Lokální topeniště ostatně nejsou všude stejně velkým problémem. Například Frýdek-Místek má koncentrovanou sídlištní zástavbu, takže v poměru míst připojených na centrální dodávku tepla patří město na čelní příčky v republice. I tak bývá inverze ve městě v zimním období častým problémem.

Na výměnu starých neekologických kotlů v posledních letech pravidelně v rámci kotlíkových dotací přispívá kraj díky penězům od státu. Také magistrát už několik let poskytuje dotace na změnu způsobu vytápění, a to z vytápění pevnými palivy na vytápění plynem, elektrickou energií nebo tepelným čerpadlem.

„Tomu, kdo přejde z vytápění tuhými palivy na vytápění plynem nebo elektřinou, poskytujeme dotaci do výše 20 tisíc korun. Při změně způsobu vytápění na vytápění za pomocí tepelného čerpadla, jako náhrady za vytápění pevnými palivy, může být žadateli poskytnuta dotace až do výše 70 tisíc korun," uvedla mluvčí frýdecko-místeckého magistrátu Jana Matějíková s tím, že žádost i o dotace bude město přijímat od ledna. Na vybudování zařízení pro skladování propanu určeného k vytápění rodinných domků může žadatel dostat od města až 70 tisíc korun.

REVIZE? JAKO U AUT

Prodej kotlů, které nejvíce škodí životnímu prostředí, tedy nejnižších emisních tříd, skončil už před dvěma lety. Od září 2022 je dle zákona o ochraně ovzduší z roku 2012 nebude možné ani provozovat, prozatím je lidé můžou používat. Do konce letošního roku by ale mělo projít prohlídkou odhadem přes půl milionu topenišť. „Jde o obdobu pravidelných technických kontrol u aut. Rozdíl je v tom, že s kotlem nejdete na STK, ale technik přijde za vámi domů," vysvětlil ředitel odboru ochrany ovzduší Ministerstva životního prostředí Kurt Dědič. Lidé by měli spalovat palivo určené výrobcem kotle, to se ale podle něj mnohdy neděje.

Důsledkem jsou zakouřené obce v zimním období. Revizní technik si za prohlídku účtuje zhruba 600 až 1500 korun, záleží především na dojezdové vzdálenosti. Na základě revize technik vystaví doklad o kontrole, kterým se lidé prokážou při případné výzvě z úřadu. Pravidelnými revizemi chce stát zajistit dobrý technický stav zdrojů vytápění a přispět tím ke snížení vlivu lokálních topenišť na ovzduší.

Například Třinec v minulosti zaznamenal vyšší počet dnů s překročenými limity v oblasti znečištění ovzduší, ačkoli díky ekologickým investicím v průmyslu se snížilo zatížení emisemi z těchto znečišťujících zdrojů a ovzduší se zlepšilo. V prostředí rozptýlené slezské zástavby však stále lze narazit na nevábně čoudící komíny.