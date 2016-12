V chatě dokončují práce na opravě historického sálu

Vyšní Lhoty - Obnova horské chaty Prašivá na stejnojmenném vrcholu stále pokračuje.

Turistická chata "Na Prašivé".Foto: Jaromír Kahánek

V posledních dnech výrazně postoupily práce na obnově historického Valečkova sálu, lidé se už brzy můžou těšit na jeho slavnostní otevření. Klub českých turistů, kterému chata patří, spustil opravy chaty na začátku loňského roku. Postupně se do práce pustila také řada dobrovolníků. Na opravu stavby přispívají i okolní obce, přidal se k nim také Frýdek-Místek. Tamní zastupitelé nedávno schválili částku 100 tisíc korun na výměnu hlavních a vedlejších vstupních dveří do chaty.

Vylepšování tím ale zdaleka neskončí. Na Prašivé například mají přibýt nové ekologické záchody hlavně v letním období je problém s nedostačujícím počtem sociálních zařízení a nedostatkem vodních zdrojů. Veřejné WC bude napojeno na dešťovou vodu svedenou ze střechy chaty do bývalých betonových jímek v blízkosti chaty. Cílem projektu je ukázat, že i provoz horské chaty může být ekologický a šetrný k životnímu prostředí. Za pět let chata oslaví sto let od svého vzniku.