V opraveném knížecím domě by mělo být muzeum

Město Jablunkov hodlá zrekonstruovat knížecí dům na rohu náměstí. S tímto záměrem oslovilo Muzeum Těšínska s nabídkou spolupráce pro adaptaci této budovy pro výstavní účely. Současné prostory Muzea Těšínska v budově v těsném sousedství, kde sídlí výstavní síň, jsou nedostačující.

Dům u jablunkovského náměstí by v budoucnu místo prodejny a bytů měl nabídnout výstavní prostory. Foto: Muzeum Těšínska

Pro adaptaci budovy je potřeba připravit v součinnosti s Muzeem Těšínska žádost o dotaci, jejíž součástí bude i projektová a interiérová dokumentace. Tyto kroky zajistí město Jablunkov, tamní zastupitelé uložili radnici úkol zpracovat podklady pro podání žádosti o dotaci na rekonstrukci budovy. „O konkrétních krocích budeme hlasovat na dalším setkání," potvrdil starosta Jablunkova Jiří Hamrozi. O náklady na projektovou dokumentaci, která by měla vyjít na 1,5 milionu korun, se podělí město a kraj.

Právě Moravskoslezský kraj, který je zřizovatelem Muzea Těšínska, by měl být žadatelem o poskytnutí dotace. „Pokud se vše podaří, na přelomu roku 2017 bude jasné, zda a v jaké výši bude dotace přidělena. Její přiznání by otevřelo cestu nejen k opravě objektu takzvaného knížecího domu, ale také k rozšíření činnosti Muzea Těšínska na Jablunkovsku. Nově vzniklá expozice s názvem Krajina a lidé by měla být věnována Trojmezí," upřesnil ředitel Muzea Těšínska Zbyšek Ondřeka.

Nebude to první dotovaná oprava knížecího domu. Jablunkov už získal 350 tisíc korun na loňskou opravu zadní části objektu, celkové náklady byly přibližně 800 tisíc. Další oprava v podobné výši a se stejnou dotační podporou má přijít na řadu letos. „Plánujeme opravu fasády, oblouků, vstupních dveří a instalaci tří lamp v historickém stylu," popsal starosta Jablunkova.

Takzvaný knížecí dům na nároží ulice plk. Velebnovského a Mariánského náměstí byl postaven v 16. století a pobývala v něm těšínská kněžna Kateřina Sidonie, manželka těšínského knížete Václava III. Adama. V dalších letech zde pobývala kněžna Alžběta Lukrécie. V zadní části budovy bylo od roku 1873 sídlo okresního soudu.