V Třinci budou kola v bezpečí

Už v polovině října bude vedle železniční zastávky Třinec centrum stát BikeTower – cyklověž.

Cyklisté se díky ní nebudou muset bát o svá kola. „Cyklistům nabídne bezpečnou a levnou možnost, jak uschovat kolo nebo elektrokolo spolu s helmou nebo taškou s nákupem. Třinec se tak stane prvním městem v Moravskoslezském kraji a čtvrtým v České republice, které má aspoň jednu takovou věž k dispozici. Zároveň se jedná o další výrazný a úspěšný krok v naplňování koncepce chytrého města,“ uvedla tisková mluvčí Šárka Szlaurová.

Město se snaží již delší dobu zlepšit podmínky pro cyklisty. „Cyklistická doprava je pilířem čisté mobility a naším cílem je neustále krok po kroku směřovat k čistšímu ovzduší. K tomu je nutné vytvářet potřebné podmínky. Ne náhodou je cyklověž situována vedle železniční zastávky. Chceme, aby lidé více využívali jízdní kolo a navazující železniční dopravu. Věřím, že cyklověž budou využívat nejen místní, kteří z okrajových částí dojíždějí do Třince za prací, ale také cykloturisté, kteří do našeho regionu vyrážejí na výlety,“ řekla starostka města Třince Věra Palkovská.

Za pouhých pět korun si budou moc lidé dát do úschovny kromě kola také helmu, batoh nebo tašku.

Světla i dětské sedačky budou moct na kolech zůstat. Uschovaná kola jsou navíc pojištěná. Kola budou chráněna nejen před nepříznivými vlivy počasí, ale také před krádeží.

„Ovládání parkovacího domu je velice rychlé a intuitivní. Při příjezdu stačí pouze vjet do žlábku ve vstupním modulu a posunout kolo do škvíry ve dveřích. Poté se stiskne tlačítko start na platebním terminálu a kolo již putuje na určené místo. Majitel kola obdrží lístek s čárovým kódem. Při vyzvednutí se lístek vloží do snímače a po zaplacení příslušné částky se kolo automaticky vysune před vstup,“ vysvětlil cyklokoordinátor města Třince Leszek Gryga.

„Přemýšlíme i nad dalším rozvojem projektu. Věž by se dala využít jako půjčovna kol a elektrokol, pro které by zároveň mohla sloužit jako dobíjecí stanice. A pokud se to podaří a v některém ze sousedních měst by vyrostla další věž, mohli bychom funkci rozšířit o meziměstské sdílení kol,“ dodává s úsměvem Věra Palkovská a zároveň prozrazuje, že cyklověž není posledním městským chytrým projektem, který Třinec v blízké budoucnosti čeká.

V poslední době přibyly v Třinci nové cyklostezky, veřejné cyklopumpy a vyhrazené pruhy pro cyklisty. Snahou města je, aby lidé častěji vyměnili auto za kolo. Cyklověž by jim v tom měla pomoct. Je finančně nenáročnou, ekologickou variantou pro aktivní i příležitostné cyklisty.

Kubiesová Klára