V Třinci začne revitalizace lokality nad Hradčany

Obyvatelé třinecké sídliště Terasa se dočkají vylepšení. Lokalita nad „Hradčany" mezi Slezskou a Koperníkovou ulicí změní v nadcházejících měsících podobu. Stavební úpravy budou zahájeny ve čtvrtek rekonstrukcí páteřní komunikace mezi oběma ulicemi, takzvané „malé" Beskydské.

Na sídlišti přibudou i nová parkovací místa. Foto: Město Třinec

„V souvislosti s revitalizací čeká občany této lokality v nadcházejících měsících stavební ruch a dopravní omezení, proto se k nim obracím s prosbou o pochopení a trpělivost. Na druhou stranu se můžeme těšit na to, že po ukončení rekonstrukce zde vznikne 79 nových parkovacích míst, podél celé komunikace vznikne nový dlážděný chodník, který zvýší bezpečnost chodců, a bude tu i zeleněji, protože přibydou i nové keře a stromy," uvedla starostka Věra Palkovská.

Kvůli stavebním pracím řidiče čeká od čtvrtka dopravní omezení, které bude rozděleno do dvou etap. Náhradní parkovací místa budou zajištěna v prostoru autobusového zálivu zastávky Terasa konečná.

Pro lidi se zdravotním handicapem budou vytvořena náhradní parkovací místa v Lidické ulici. Od čtvrtka do neděle budou na první etapě prováděny přípravné práce, k úplnému uzavření části komunikace dojde v pondělí od 7 hodin, lidé by tedy měli do této doby přeparkovat své automobily.

„Pro příjezd vozidel integrovaného záchranného systému k domům v uzavřeném úseku budou zřízeny dočasné sjezdy z Lidické ulice," upřesnila mluvčí třinecké radnice Šárka Szlaurová. V rámci rekonstrukce budou v lokalitě vybudovány také nové podzemní kontejnery a změny se dočká i veřejné osvětlení. V navazujících etapách revitalizace pak budou rekonstruovány také prostory mezi bytovými domy, kde budou opraveny chodníky, parkoviště, veřejné osvětlení a přibydou i nové dětské herní prvky.