Valentýna zdaleka neslaví všichni. Někdo se bez něj zkrátka obejde

Frýdek-Místek - Romantická večeře při svíčkách, případně dárek, který 14. února potěší partnera. Někdo takto Valentýna skutečně prožívá. Pro část lidí je to ale svátek bez tradice a něco, bez čeho se lze jednoduše obejít.

Svátek sv. Valentýna se blíží, ilustrační foto.Foto: Deník/archiv

„Moc to neslavíme. Nejsme úplně příznivci tohoto svátku," připustila 32letá Martina, kterou Deník oslovil během procházky s rodinou. „Když máte někoho rád, dokazujete mu to každý den. Nejenom o Valentýnu," smál se její o dva roky starší partner Lukáš.

„Valentýn neslavím. Nemám k tomu žádný vztah, podle mě je to zbytečný svátek," shrnula jednadvacetiletá Sabina a dodala, že pro vyznání lásky je určitě vhodnější jaro, konkrétně první májový den.

„Já to neslavím. Kdo chce, ať si to slaví, ale já ne," shrnul další oslovený, pětapadesátiletý Miroslav.

Někdo to vidí jinak. „Letos budu slavit Valentýna poprvé. Proč? Protože už mám s kým," prohlásila o víkendu pětatřicetiletá žena z Frýdlantu nad Ostravicí, která se představila jako Vendy. „Určitě to není svátek, který historicky patří do České republiky, ale když už tady je, tak si ho oslavíme," poznamenala a naznačila, jak si valentýnské úterý představuje. „Dobrá večeře, kytička a nějaký pěkný večerní program," uvedla. Že má důvod slavit 14. února, tvrdila i jedna z návštěvnic masopustu v Ostravici. „Budu to slavit poprvé, protože mám amerického přítele. Předtím jsem měla českého přítele, se kterým jsme to neslavili," uvedla osmadvacetiletá Kamila z Frýdku-Místku.

Příznivci valentýnských akcí mohli o víkendu zamířit například do místeckého aquaparku Olešná, kde se uskutečnilo večerní plavání při svíčkách, na každý pár navíc čekalo čokoládové srdce. Zábava pro zamilované páry byla připravena také ve frýdecké hale Polárka, kde se konala akce s názvem Valentýnské bruslení v rytmu romantiky.