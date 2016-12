Vánoce na lyžích. Vlekaře ale trápí rozmary počasí

Leckdo si Vánoce bez pořádné lyžovačky ani neumí představit. Loni měli lyžaři v Beskydech kvůli teplému počasí o vánočních svátcích smůlu, letos jsou podmínky lepší.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Lukáš Ivánek

Vleky by se dnes premiérově měly rozjet ve ski areálu Opálená ve Pstruží. Lyžovat se tam bude ve zkráceném provozu i na Štědrý den, v dalších dnech plánují najet na obvyklý celodenní režim. „Záleží na počasí, jaké bude, ale teď je úplně nádherně. Je to samozřejmě hodně o technickém sněhu, přírodního tam moc není. Podmínky jsou skvělé, byť teploty jsou zvláštní. Na horách nemrzne, zatímco dole mrzne," poznamenal včera šéf areálu Petr Mikeska, který věří, že se podaří zasněžit celý svah.

Vlekaře ale netěší předpověď meteorologů. Od Štědrého dne by se mělo začít výrazně oteplovat, v pondělí by se dokonce teploty v nížinách měly vyšplhat až na 12 stupňů Celsia. K tomu se přidá déšť.

To by mohlo ohrozit plány vlekařů v areálech, které teprve plánují spustit provoz. Například ve ski areálu v Palkovicích nebo v lyžařském středisku P.O.M.A. Malenovice chtějí zahájit sezonu na Štěpána. Zato v Mostech u Jablunkova spustili provoz už včera, a to večerním lyžováním. I tam se lyžuje hlavně na technickém sněhu.

Dobré sněhové podmínky stále mají ve ski areálu Bílá. Na Štědrý den se tam lyžuje od 8.30 do 13 hodin, v dalších dnech budou vleky a lanovka v provozu v klasických časech, chybět nebude ani večerní lyžování. Kompletně celý areál je v provozu v sousedním areálu na Mezivodí, také tam se bude zítra lyžovat jen do 13 hodin. Ve Ski parku Gruň by se mělo jezdit od pondělí. Mimo provoz stále zůstávají například ski areál v Řece, ačkoli i tam se uměle zasněžuje, nebo lyžařský svah Sviňorky v Morávce.

Do hor můžou vyrazit také běžkaři, tratě ve vyšších polohách jsou sjízdné a strojově upraveny.