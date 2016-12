Vánoce se samopaly. Ozbrojenci střeží místecké náměstí

Frýdek-Místek – Punč, svařák, medovina a k tomu policejní zátarasy a samopaly. Vánoční atmosféru na místeckém náměstí Svobody poznamenala bezpečnostní opatření, která souvisejí s teroristickým útokem na trzích v Berlíně. Týkají se míst po celém Česku, kde je vyšší koncentrací lidí.

Místecké „manévry", které mají trvat do poslední páteční akce, vyvolaly rozporuplné reakce. „Terorista na každém rohu. Už vidím, jak se točí kamión s přívěsem z Ostravské ulice na J. V. Sládka, aby to tam rozprděl," napsal například Martin Š. do diskuze na Facebooku, která se přijatých opatření týkala. Někteří kritici si stěžovali i na narušení vánoční atmosféry. Jiní ale přítomnost bezpečnostních složek vítali. „Myslím si, že je to určitě potřebné. I když to je malé město, neměli bychom bezpečnost podceňovat," řekla třiašedesátiletá Jaroslava Mojžíšová, která přijela na náměstí z Příbora, ve městě na řece Ostravici ale žila čtyřicet let. Podobný názor má i sedmadvacetiletý Jan Vančura. „Nemyslím si, že by se zrovna v tomto městě mohlo něco stát. Nicméně to si asi nemysleli ani ve městech, kde se to stalo," míní muž z Frýdku-Místku, kterého Deník oslovil.

„Máme pokyny z policejního prezídia, abychom ve spolupráci s municipalitou (městskou samosprávou, pozn. red.) zabránili možnosti nekontrolovaného vjezdu do míst vyčleněných vánočním trhům," řekl vedoucí frýdecko-místeckého odboru policie Petr Klega, který požádal v úterý večer o součinnost primátora města Michala Pobuckého. Právě vjezd kamionu na berlínské adventní trhy způsobil pondělní tragédii.

Zaměstnanci technických služeb proto až do středečních ranních hodin umisťovali k příjezdovým cestám na náměstí zábrany. „Snažili jsme se, aby přijatá opatření co nejméně omezovala lidi, kteří na náměstí a v bezprostředním okolí bydlí. Ale některé přístupové cesty budou na přechodnou dobu zcela zahrazeny a na jiných musí řidiči počítat s betonovými bariérami a policejními hlídkami, které budou usměrňovat provoz," řekl náměstek primátora Karel Deutscher.

Po stranách ulice J. V. Sládka proto stojí několik řad betonových květináčů. Podle policistů přijíždějící auta musejí zpomalit a kamion mezerou neprojede. U zábran stojí policisté s automatickými zbraněmi, další ozbrojenci obcházejí náměstí. Květináče jsou rovněž u příchodu na náměstí z ulice Stará cesta. Na rohu budovy základní umělecké školy zase příjezdu brání „vozová hradba" – zábrana složená z nákladních aut technických služeb. Ve středu každou stranu střežili policisté. Jednu státní, druhou městští.

„I když je velmi nepříjemné před Vánocemi uvažovat, nakolik je reálné, že by u nás mohlo hrozit něco podobného jako v Německu, je lepší být připravený než překvapený," řekl k opatřením primátor Michal Pobucký.

Podle krajské policejní mluvčí Gabriely Holčákové se přítomnost ozbrojených složek týká právě trhů nebo obchodních center. Proto lidé mohou v těchto dnech vidět ozbrojence v ostravských centrech, ale i ve frýdecké Frýdě.