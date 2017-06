Ve Starém Městě roste kukuřičný labyrint

V České republice letos vyrostlo třicet kukuřičných bludišť. Jedno z nich je i u Starého Města ve Frýdku᠆-Místku.

Kukuřičný labyrint. Ilustrační foto.Foto: Kukuřičáci.cz

Kukuřičné labyrinty, populární například v USA nebo sousedním Německu, letos dorazily i do Česka. V republice roste třicet kukuřičných polí, ve kterých je vytvořeno bludiště. Nejbližší kukuřičné pole o rozsahu fotbalového hřiště je ve Starém Městě u zastávky Zbytky.



Krom samotného bloudění mohou zájemci s chytrými telefony hrát hru, která spočívá ve snímání QR kódů na různých místech bludiště. Ve frýdecko-místeckém labyrintu jde o osm stanovišť. Hru lze hrát v každém z labyrintů v Česku a soutěžící se postupně umisťují v žebříčku nejrychlejších, zveřejněném na webu kukuřičných labyrintů. V kukuřici jsou také umístěny naučné tabule o ekologii a třídění odpadu.



V červnu je kukuřice ještě relativně nízká, proto je tato doba podle pořadatelů nejvhodnější k návštěvě s malými dětmi. Vstupné je pro dospělé 85 korun, pro děti do patnácti let 60 korun a děti do tří let mají vstup zdarma. Zájemci si nyní mohou bludiště projít po předchozí telefonické domluvě, otevírací dobu pořadatelé upřesní během července.



Největší z kukuřičných bludišť se nachází u Brna a je větší než tři fotbalová hřiště. Po skončení sezony se kukuřice sklidí a zpracuje běžným způsobem.

(ml)