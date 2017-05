Ve Staříčí zřídili speciální asfaltovou dráhu

Ve Staříči se mohou pyšnit raritou, která na severu Moravy nemá obdoby. Vedle fotbalového hříště v areálu pod Oktrouhlou byla vystavěna speciální 115 metrů dlouhá asfaltová dráha pro styl jízdy s názvem pumptrack, který v poslední době zažívá nejen u nás, ale i ve světě obrovský rozmach.

V našem kraji již pár drah tohoto rázu najdeme, ovšem nemají asfaltový povrch a povrch tak není příliš vhodný pro koloběžky a kolečkové brusle. Takový problém ve Staříčí nemají, po dráze mohou jezdit i na skateboardu.

V neděli organizátoři naplánovali oficiální otevření za doprovodu bohatého programu. Od 9 hodin ráno mohli návštěvníci vyzkoušet jízdu pumptrack, což znamená projetí dráhy bez šlapání, pouze za použití vlastní fyziky a speciálně vytvořených boulí, kterých je na staříčské trati dvacet. Ve dvanáct hodin byl nafouknut létající vak, do kterého profesionálové skákali na kole až do výše čtyř metrů, aniž by riskovali zranění. Oficiální otevření proběhlo ve 14 hodin. Následně probíhala soutěž pro zájemce právě v ježdění, kde bylo možno vyhrát zajímavé ceny. Také byla připravena bohatá tombola. Ukončení akce nastalo po 18 hodině.

Nejen místní jsou z dráhy nadšeni. „Dráha takovéhoto typu hodně chyběla. V širokém okolí žádná taková není. Určitě bude hojně využívána. Pro rodiče s dětmi je to skvělá atrakce," uvedl dvaatřicetiletý skokan na kole Tomáš Šrámek, který se přijel podívat až z Nového Jičína. Největší radost ale asi vládne na straně dětí. „Jsme tady každý den, moc nás to baví, bereme to jako trénink" uvedly s nadšením děti ze Staříče.