Vlastníci veřejné zeleně musí mít posečeno do pátku

Vyhláška města ukládá povinnost majitelům veřejné zeleně ve Frýdku-Místku alespoň dvakrát do roka travnatý porost pokosit.

Ilustrační foto.Foto: Jan Kaňka

První seč musí provést do 30. června a druhou do 15. září. První termín se tak nesmírnou rychlostí blíží a majitelé mají prakticky poslední hodiny na to, aby jim nebyly uloženy vysoké finanční sankce, které mohou dosáhnout výše až sto tisíc korun.

„Městské trávníky jsou sečeny nad rámec této vyhlášky. Sekačky na parterové trávníky letos vyjedou celkem sedmkrát. Trávníky v sídlištních zástavbách budou sečeny celkem pětkrát, což je oproti loňsku jedna seč navíc. Vycházíme tak vstříc občanům, kterým kvetoucí a vzrostlá tráva způsobuje alergické reakce, zároveň tím eliminujeme množství klíšťat ve městě a zvyšujeme celkovou estetičnost,“ připomenul výhody častějšího sečení primátor Michal Pobucký s tím, že zaměstnanci městských technických služeb sečou trávu od konce dubna až do konce září.