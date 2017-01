Vodojem v obci: Bukovečtí připravují náročný projekt

Boj proti suchu na Třinecku bude pokračovat. V Bukovci pracují na projektové dokumentaci pro stavbu nového vodojemu, investice do vodovodní infrastruktury jsou v plánu i v Bystřici a třineckých Oldřichovicích.

Vedení Bukovce se v prosinci sešlo se zájemci o napojení na vodojem na Kempě, ale i s vlastníky studní, kteří se bojí, že by novinka ohrozila jejich stávající zdroje vody. „Budeme komunikovat se všemi, aby jejich zdroje vody nebyly ohroženy. Vodojem nadále projektujeme, děláme všechny kroky, aby na Kempě byl," uvedla starostka obce Monika Czepczorová s tím, že se jedná o velmi náročný projekt, který je třeba připravovat „krůček po krůčku".

Vodojem by kromě lidí z obce měl přinášet vodu i obecním budovám, jako jsou česká i polská základní škola nebo obecní úřad. Stál by u jednoho z hlubinných vrtů, které v Bukovci před časem vznikly kvůli problémům se suchem první z nich předloni zachránil asi 400 Bukoveckých. V době dlouhého sucha totiž vyschl obecní rezervoár, který se díky vrtu s vydatností asi tři decilitry za sekundu podařilo naplnit. Z druhého z vrtů moc vody neteklo, obec jej proto zaslepila. Třetí, zhruba sto metrů hluboký vrt, se kterým mají v Bukovci velké plány, se nachází právě na Kempě. Pokud by lidem, kteří spoléhají na tekutinu ze svých zdrojů, studny vyschly, mohla by je „voda z Kempy" zachránit.

Starostka uvedla, že v prvním kroku dojde k proměně vrtu na studnu. Souběžně s tím bude probíhat příprava projektu vodojemu, podkladů pro územní rozhodnutí a jednání s vlastníky studní. „Koncem ledna se sejdeme s prvním z vlastníků vlastního zdroje hned za Kempou. Budeme chtít znát jeho představy zda chce být napojený a za jakých podmínek, jestli chce vodu odebírat jen v období sucha nebo permanentně," dodala. Jednání ovlivní, jak bude vypadat a jak rozsáhlá bude síť vodovodního řadu. Výstavba vodojemu je otázka příštích let, podle starostky by problém se suchem vyřešila. Na studii a tvorbu projektové dokumentace v obci dostali krajskou dotaci 500 tisíc korun.

Investice do vodovodní infrastruktury plánují i v místech, kde má vodovodní síť v rukou společnost Severomoravské vodovody a kanalizace, a to už v letošním roce. Opravy se dočkají vodojemy v Bystřici nebo třineckých Neborech. Společnost se chystá investovat i do další třinecké části Oldřichovic. „Téměř 1250 metrů nového vodovodu vznikne kvůli nevyhovujícím tlakovým poměrům toho stávajícího a naplněné kapacitě bez možnosti připojování dalších odběratelů také v třinecké části Oldřichovice pod lanovkou na Javorový," uvedl mluvčí společnosti Marek Síbrt.