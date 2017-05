Za pacienty nově docházejí dobrovolníci

Pokud by to vyšlo, byl by to unikátní projekt sdílené dopravy v celém Česku. Nejen zaměstnanci Třineckých železáren, ale třeba pracovníci městských sociálních služeb či doručovatelé by už v blízké budoucnosti mohli do práce i v rámci svých povinností jezdit elektroautomobilem či na elektrokole.