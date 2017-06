Zákaz kouření? Lidé zaplnili zahrádky

Region - Zákaz kouření se zatím na tržbách hospod a restaurací neprojevil, shodli se jejich provozovatelé. Norma začala platit v období, kdy venku panovalo krásné počasí. Donedávna kuřácké hospody, které mají zahrádky s posezením, proto úbytek hostů nepozorují.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Miroslav Kucej

Platí to alespoň v případě frýdeckého pivního baru Tágo a restaurace U Gustlíčka. Kuřáci se přesunuli ven, kde si můžou bez obav zapálit. Obsluha obou podniků se proto shodla na tom, že zákaz kouření na návštěvnosti nepoznají.

„Lidé utekli z hospody, ale sedí na zahrádce," potvrdila Renáta Řehová z pivního baru Tágo. Od 22. hodiny je ale nutné dodržovat noční klid. Zákaz kouření se naopak projevil například na návštěvnosti sport baru v Hlavní ulici poblíž centra Frýdlantu nad Ostravicí. Letní posezení tam chybí, provozovatel však plánuje hostům, kteří si chtějí zakouřit, vyjít vstříc díky stavebním úpravám.

Některé restaurace a hospody na Novojičínsku připravovaly své zákazníky s dostatečným předstihem na to, že si už nebudou moci zapálit cigaretu.

Takzvané nekuřácké dny zavedli zhruba před půl rokem například v restauraci Pohoda v Bílovci. Vždy v úterý, čtvrtek a neděli se museli kuřáci uskrovnit, a pokud si chtěli zapálit, museli se odebrat na venkovní zahrádku. Podle slov majitelky Pohody Adély Vavrečkové zákon o zákazu kouření jen urychlil to, k čemu sami směřovali. „Od srpna budeme v naší provozovně vařit, takže bych zákaz kouření zavedla i tak," vysvětlila majitelka zařízení s tím, že někteří zdejší kuřáci si zákaz dokonce pochvalují.

„Raději si zakouří venku a vrátí se do čistého prostředí. A taky spotřebují méně cigaret," podotkla Adéla Vavrečková.

Podobně to nějakou dobu o víkendech fungovalo také ve venkovské hospodě v místní části Slatiny Nový Svět. V tomto případě však nekuřácké dny nedopadly příliš slavně. „Moc se to neujalo, dokonce nám to odlákalo pár stabilních hostů, protože odešli ke konkurenci, kde se v té době normálně kouřilo," připustil David Tabák, provozní Hostince Nový Svět.

Podle něj bude mít plošný zákaz kouření nepříznivý dopad na provozovatele zejména vesnických restauračních a hospodských zařízení v zimě, když nebude možné vysedávat venku na zahrádkách. „Tím, že hosté nebudou moci kouřit přímo u piva, ale budou chodit ven, klesne výtoč piva, a to s sebou přinese i nižší tržby," myslí si David Tabák.

To v jedné z novojičínských sídlištních restaurací se přestalo kouřit přesně o půlnoci z 30. na 31. května. V následujících několika dnech provozní tohoto zařízení, který si nepřál zveřejnit své jméno, odliv hostů prozatím nezaznamenal. „Byly pěkné dny, a protože máme velkou zahrádku, kde se může kouřit, tak kuřáci seděli zejména tam. Tržby menší nebyly," řekl pro Deník.

Kde se nekouří?

Od 31. května 2017 platí úplný zákaz kouření v restauracích, barech, sportovištích a zábavných prostorách, jakou jsou kino, divadlo, koncertní síň nebo sportovní hala. Pokuty za porušení zákazu se ale zatím ještě neudělují.