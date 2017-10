Zákaz pro kamiony? Dopravu v Beskydech ovlivní nové značky

Frýdecko-Místecko – Kamiony, které při sněžení pravidelně blokují vytíženou horský úsek silnice u přehrady Šance, by měly být minulostí. V regionu přibydou proměnné dopravní značky, které zajistí odklon dopravy ze silnice I/56 na objízdnou trasu.

Ilustrační foto.Foto: DENÍK/Jiří Kopáč

Ředitelství silnic a dálnic už vypsalo tendr na vybudování proměnného dopravního značení.

„Je navrženo tak, aby s dostatečným předstihem informovalo o charakteru sjízdnosti problematického úseku,“ uvedlo ŘSD v popisu veřejné zakázky.

Jakmile nasněží, silnice mezi Ostravicí a Bílou se stává pastí pro řidiče kamionů. I přes zákazové značky tam doprava v zimě často kolabuje. Cesta vede kolem vodního díla Šance, kde silničáři nesmí používat chemický posyp, přehrada totiž zásobuje okolní města a obce pitnou vodou. V kopcích dělá pouze inertní posyp těžkým nákladním autům problémy. Pokud sněží nebo se tvoří ledovka, úřady zbystří. Při zhoršené sjízdnosti silnice se prozatím odkrývalo přechodné dopravní značení, které uzavřelo úsek cesty mezi Ostravicí a Bílou pro kamiony a nákladní auta s přívěsem. Stává se však, že řidiči kamionů nařízení nerespektují.

Nové proměnné značení se objeví na sedmi stanovištích, jedno z nich bude dokonce už ve Frýdku-Místku u mimoúrovňové křižovatky silnic I/48 a I/56, aby řidiči mohli využít objízdnou trasu. Z druhé strany pomůže digitální značení navádět provoz od Bumbálky.

Informace budou především o charakteru sjízdnosti, takže se řidiči dozví o mlze a náledí, a dále o stavu průjezdnosti úseku. Týká se to například kolon, zdržení, omezení vjezdu nebo úplného zákazu vjezdu. Trvalý zákaz jízdy nákladních vozidel v zimním období by podle úřadů zkomplikoval dopravu na alternativních trasách. Předpokládaná hodnota veřejné zakázky činí zhruba 31 milionů korun bez DPH, o vítězi tendru by mělo být jasno ještě na podzim.