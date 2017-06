Zaplatit jízdenku kartou bude možné i v třinecké městské hromadné dopravě

Cestující třinecké městské hromadné dopravy se brzy dočkají ulehčení při koupi jízdenky.

Ilustrační foto.Foto: Deník/Lukáš Kaboň

Společnost Arriva Morava, která na Třinecku provozuje městskou hromadnou dopravu 26 autobusy, se totiž rozhodla, že nejen v třinecké MHD rozšíří své platební možnosti a jízdenky bude prodávat všem cestujícím prostřednictvím jakékoliv bankovní karty od 1. října.

Tento transakční prvek se již dočkal pozitivního ohlasu v Ostravě, kde je služba bezkontaktní transakce hojně využívána. „Vydali jsme se na cestu chytrého města a chceme nejrůznějšími kroky lidem zpříjemňovat a usnadňovat život. Na základě dlouhodobé spolupráce se společností Arriva jsme se dohodli na další vychytávce, která zjednoduší placení jízdného v autobusech," uvedla starostka Třince Věra Palkovská.

„Cestující si budou moci vybrat, jestli sáhnou do peněženky nebo do kapsy po drobných, nebo jestli zvolí rychlejší pípnutí platební kartou. Možné bude obojí," vysvětluje ředitelka Arrivy Morava Pavla Struhalová. „Odbavení bezkontaktními platebními kartami jsme zavedli už v MHD v Krnově, na celém Jesenicku, na mnoha dalších linkách v Olomouckém kraji i u všech dálkových linek, které provozujeme. Chceme, aby se tato technologie co nejvíc rozšířila a lidé si zvykli platit kartou u řidiče autobusu, stejně jako v obchodech," dodala Struhalová.

S příchodem moderních technologií ale přichází i mírná a pro někoho poněkud otravná byrokracie. Majitelé průkazů starších čtyř let si musí kartičku vyměnit. „Od tohoto týdne mohou cestující přijít na naše kontaktní místa a nechat si kartu vyměnit. Připravili jsme pro ně speciální nabídku, kdy je bude stát výměna jen 75 korun místo standardních 130 a senioři nad 70 let budou mít výměnu zdarma," poznamenala Pavla Struhalová.