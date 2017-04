Ze dna přehrady Olešná mizí poslední tuny bahna

Frýdek-Místek - Těžba nánosů ze dna přehrady Olešná se chýlí ke konci. Hotovo má být do konce dubna.

Těžba nánosů ze dna přehrady Olešná.Foto: VLP / Morys Lukáš

Ze dna vodní nádrže a přilehlého rybníka Řehánek celkově zmizí více než 183 tisíc metrů krychlových sedimentu. Z Olešné několik měsíců odjíždí zhruba 300 naložených nákladních vozů denně. Sedimenty, které se v přehradě usazovaly přes padesát let, řidiči vozí na odvaly dolů Staříč II a III. Místeckou přehradu spravuje Povodí Odry, které vyčištění plánovalo už několik let, vše se ale dalo do pohybu až v letošním roce.

Stavební akce byla vysoutěžena za 48 milionů korun bez DPH. Odtěžení sedimentu má zvýšit protipovodňovou ochranu, zajistit dodávky povrchové vody pro Biocel Paskov a v neposlední řadě zvýšit kvalitu vody. Přehrada by tak ve větší míře mohla sloužit ke koupání. Samotná těžba začala v srpnu. Do září budou na pořadu dne dodatečné práce, jako je třeba oprava cest, po kterých těžká technika jezdí.