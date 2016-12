Změny v jízdních řádech nevyhovují všem

V neděli vstoupily v platnost nové jízdní řády. Změny se dotkly i cestujících, kteří využívají frýdecko-místeckou MHD.

MHD ve Frýdku-Místku. Foto: Deník/Marek Cholewa

„Zrušili zastávku pro číslo šest, takže od polikliniky se nedá dostat na Pavlíkovu ulici. Je to strašná komplikace. Teď musím přejít na zastávku naproti, jet jedničkou a potom jít pěšky. Budu jim muset napsat, co jiného mi zbývá? Staří lidé nadávají až hrůza," řekla včera redakci sedmdesátiletá důchodkyně, která na autobus čekala v ulici 8. pěšího pluku u areálu Krym (na snímku). Jízdní řády se měnily v celém regionu. Zrušeny jsou třeba ranní autobusy po Nýdku, které jezdily od Nýdečanky. „U nás je to zatím dobré. Ale uvidíme, co přinese praxe," poznamenala k drobným úpravám jízdních řádů v Hrčavě pracovnice obecního úřadu Taťána Lasotová.

Starosta Hrádku Robert Borski míní, že aktuální úpravy příjezdů a odjezdů žádný chaos nepůsobí. „Hrádek je specifická obec, přes kterou jezdí všechny autobusy mezi Třincem a Jablunkovem, kromě toho tady každou hodinu přijíždí vlak. Jízdní řády jsme řešili hlavně loni, kdy to bylo emotivnější měnil se dopravce a bylo hodně připomínek, hodně změn," připomněl. Další úpravy jízdních řádů přijdou počátkem března.