Změny v MHD budí reakce. Lidem se nelíbí, že „šestka" už nestojí u polikliniky

Na jedné straně tvrzení, že změny v jízdních řádech byly nutné, a to z více důvodů. Na druhé straně přesvědčení, že minimálně část těchto změn obyčejným lidem neprospěla. Tak vypadá situace po posledních změnách autobusových jízdních řádů.

Linka číslo 6 už nezajíždí k poliklinice v Místku, ale cestující mohou nastoupit na zastávce Ostravská (na snímku). Foto: Deník/Marek Cholewa

Podle frýdecko-místeckého magistrátu si některé změny vyžádali sami občané a některé byly reakcí na vyhodnocení provozu jednotlivých linek.

„Od občanů jsme obdrželi přes sto připomínek k jízdním řádům. Týkaly se převážně posunutí časů u jednotlivých spojů, ale také zavedení nových spojů, jednak ve městě, ale také do okolních obcí nebo k obchodním centrům. Považuji za nutné připomenout, že rozšířit spoje k nákupním střediskům lze pouze za předpokladu, že se na provozu autobusových spojů budou finančně podílet i příslušná obchodní střediska a centra. Co se týká rozšíření spojů do okolních obcí, i zde musí navýšení spojů požadovat jednotlivé obce, které na provoz linek přispívají," řekl náměstek primátora Karel Deutscher.

Magistrát uvedl, že v souvislosti s vyhodnocením provozu jednotlivých linek bylo nutné přistoupit k úpravám na základě opožďování spojů, nízké vytíženosti, ale také zajištění bezpečnosti provozu.

Vycházelo se přitom z připomínek dopravce, z dat z odbavovacích strojků a kontrolní činnosti.

NEGATIVNÍ REAKCE SE TÝKALY TŘEBA BAŠKY

Nejvíce negativních reakcí bylo na dopravní obslužnost obce Bašky a zrušení zajíždění linky číslo 6 k místecké poliklinice.

„S obcí Baška byla uzavřena smlouva na daný počet spojů. Z důvodu nevyhovujících podmínek pro otáčení autobusů na Letné musely některé spoje zajíždět až do Hodoňovic, a u této příležitosti tedy nabíraly také cestující. Linky tam ale zajížděly nad rámec smlouvy, to znamená, že Baška na jejich provoz nepřispívala. Nyní byly trasy linek pozměněny tak, aby jejich otáčení v Hodoňovicích nebylo nutné. O rozšíření spojů do Bašky se v současnosti vedou jednání," konstatovala mluvčí magistrátu Jana Matějíková.

Deník už dříve informoval, že lidé z Hodoňovic v důsledku změn přišli dohromady o více než deset spojů. Problém mají také školáci, kteří dojíždějí do Frýdku-Místku.

Situace by se mohla změnit. Vedení Bašky se už sešlo se zástupci magistrátu, podle Babicové je zájem nejožehavější požadavky v co nejkratším termínu vyřešit. Zároveň se mluví o tom, že vedení obce a následně zastupitelé mohou posoudit možnost zvýšení finanční spoluúčasti na provozu MHD v Bašce.

Frýdecko-místecký magistrát informoval, že zajíždění linky číslo 6 k místecké poliklinice, které již v minulosti bylo vedeno pouze v jednom směru, bylo zrušeno v návaznosti na vytíženost linky a s ohledem na nejbližší možnou zastávku.

Před změnou jízdních řádů k poliklinice na frekventované ulici 8. pěšího pluku zajíždělo 14 z 19 linek MHD a další desítky spojů příměstské autobusové dopravy. V době dopravní špičky tak od polikliniky odjížděly autobusy každé čtyři minuty, a tento stav již byl neudržitelný.

„V souvislosti s upravenou linkou číslo 6 je nejblíže k poliklinice zastávka Ostravská. Vzdálenost je zhruba 350 metrů," upřesnil vedoucí odboru dopravy Miroslav Hronovský s tím, že od polikliniky jede na zastávku Ostravská v pracovní dny na 150 spojů. Krok má ale kritiky.

„Co se týká šestky, osobně mi vyhovovalo, když to jelo od polikliniky. Bylo to lepší, mohli jsme si nakoupit v Invě a přejít na druhou stranu. Nepotěšilo mě to. Navíc jsou lidé, kteří jsou opravdu nemocní, chodí o holích a tak dále, a pro ně to určitě nebylo dobré řešení. Bylo to lepší u té polikliniky," řekla včera redakci 70letá důchodkyně, která čekala na autobus u zastávky Ostravská.

Miroslav Hronovský vypočítal, že od polikliniky na zastávku Ostravská zajíždí celkem sedm linek, konkrétně 1, 3, 4, 10, 11, 12 a 16. „Cílem změny jízdních řádů je, aby autobusové spoje co možná nejvíce navazovaly na příměstské autobusy i na vlaky a samozřejmě aby linky byly vytížené a měly co nejoptimálnější trasy. Při více než sedmi milionech odbavených cestujících nelze vyhovět všem. Naší snahou ale je, aby jízdní řády vyhovovaly většině cestujících," uzavřel náměstek Karel Deutscher.