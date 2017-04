Značení kol: už brzy také na Frýdlantsku

Cyklisté ve Frýdlantu nad Ostravicí a více než deseti okolních obcích mohou v následujících měsících využít nabídky na forenzní značení jízdních kol.

Ilustrační foto.Foto: Deník/Lukáš Kaboň

Zájmové sdružení obcí Mikroregionu Frýdlantsko-Beskydy akci připravilo ve spolupráci s frýdecko-místeckou městskou policií. Projekt pomůže řešit krádeže jízdních kol, ale také elektrokol a invalidních vozíků, v celém mikroregionu, a to jejich forenzním označením a evidováním v národním registru.



V roce 2016 značilo a registrovalo jízdní kola již 26 měst. V národním registru je v současné době zaregistrováno více než 10 tisíc kol, přičemž odcizených je pouhých 58.



„Značení v obcích mikroregionu bude probíhat ve dvou kolech, na jaře a na podzim. Místo značení upřesní každá obec samostatně, nejčastěji budou využívány prostory hasičské zbrojnice,“ uvedlo sdružení obcí.



Forenzní značení kol odstartuje 29. dubna v Bašce a Bílé, 6. května budou následovat Čeladná a Janovice a v Kunčicích pod Ondřejníkem akce proběhne 27. května. Červnový termín platí pro obce Malenovice, Metylovice, Ostravice, Pržno, Pstruží.

V samotném Frýdlantu nad Ostravicí je forenzní značení kol naplánováno na 13. a 17. května, naopak ve Lhotce a Starých Hamrech byly zveřejněny pouze podzimní termíny. „Pokud by vám nevyhovoval termín značení ve vaší obci, můžete přijet a nechat si označit své jízdní kolo v kterékoli jiné obci mikroregionu. Žádné poplatky za značení se neplatí, služba je zcela zdarma, není ani důležité místo trvalého bydliště,“ uvedlo sdružení obcí Mikroregionu Frýdlantsko-Beskydy.Forenzní identifikační značení je složeno z roztoku lepidla a mikroteček s unikátním identifikačním kódem. Mikrotečky jsou tak malé, že nejsou pouhým okem viditelné a celý roztok je po zaschnutí na předmětu navíc průhledný. Označená místa ani mikrotečky tak nejsou vidět. Výhodou této metody je, že nepoškozuje předmět, na který je roztok nanášen.Celé značení jednoho kola trvá zhruba 10 minut. Roztok je nutné nanášet na čistá místa, proto je nezbytně nutné kolo před značením řádně očistit, a to i na místech hůře dostupných – spodní část rámu, všechny sváry a tak dále. Po značení je nutné nechat roztok zaschnout alespoň 24 hodin. „V případě nepříznivého počasí bude termín značení přeložen. Občanům budou tyto informace včas sděleny místním obecním úřadem,“ informovalo sdružení.Zájemci by neměli zapomenout kolo důkladně očistit, k forenznímu značení je nutné přinést s sebou také občanský průkaz a doklad o nabytí kola. V případě, že takový doklad už nemají, na místě vyplní čestné prohlášení. Kontaktní osobou pro podrobné informace je Hana Majko (telefon 558 604 185).