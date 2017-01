Zvýší se poplatky za svoz odpadu?

Za svoz komunálního odpadu doplácejí radnice ve Frýdku-Místku a Třinci miliony korun ročně. I tak tamní obyvatelé zaplatí letos za odpad stejně jako loni.

Ilustrační fotoFoto: DENÍK/Matej Slávik

Ve Frýdku-Místku činí poplatek 492 koruny za rok. Lidé nad sedmdesát let i nadále zaplatí 252 koruny za rok a děti do tří let budou od poplatku zcela osvobozeny. Výše poplatku se ve městě nezměnila od roku 2007. „Po sečtení skutečných nákladů a zákonem stanovené částky bychom mohli zvýšit poplatek až na 687 korun na osobu za rok. Nechceme ale zatěžovat peněženky našich občanů, proto jsme poplatek prozatím nezvýšili. Nicméně kvůli některým nezodpovědným občanům, kteří odkládají ke kontejnerům starý a nepotřebný nábytek a zvyšují tak náklady na svoz odpadu, může jednoho dne k navýšení poplatku dojít," upozornil primátor Michal Pobucký.

Odkládání použitých sedaček, postelí, skříní, obývacích stěn a podobně k popelnicím se v poslední době stává téměř běžnou praxí. Městu tím ale rostou náklady na svoz odpadu, protože skříň ani matrace, koberce, postele a podobně nemohou být svezeny spolu s komunálním odpadem. Musí je svézt zvlášť vypravené vozidlo. Za minulý rok bylo odvezeno 219 tun odpadu volně odloženého vedle popelnic, což město stálo skoro 680 tisíc korun navíc. Dalších 165 tisíc utratil magistrát za likvidaci černých skládek v různých částech města.

Lidé, kteří odloží věci vedle kontejneru, se dopouštějí přestupku, za který jim hrozí pokuta až do výše 50 tisíc korun. Na neoprávněné odkládání odpadu vedle kontejnerů a popelnic mají přísněji a častěji dohlížet strážníci. Ve městě jsou vždy na jaře a na podzim přistaveny velkoobjemové kontejnery, do kterých mohou lidé zdarma velkoobjemový odpad odložit. Navíc jsou ve městě k dispozici čtyři sběrné dvory, které od obyvatel města odpad také zdarma přijímají.

Poplatky se nemění ani na dalších místech regionu. V Třinci zůstává poplatek na pětistovce za rok, byť i tam jsou celkové náklady na sběr a svoz komunálního odpadu v přepočtu na obyvatele daleko vyšší. Část obyvatel je od poplatku osvobozena. Třinečané pravidelně patří ve srovnání měst mezi nejlepší „třídiče" separovaných složek komunálního odpadu v kraji.

Obyvatelé Frýdlantu nad Ostravicí zaplatí stejně jako doposud 700 korun, úlevy mají děti i senioři. V roce 2015 tam náklady na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu poklesly oproti roku 2014 o zhruba 350 tisíc korun na 6,6 milionu korun.