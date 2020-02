Co si vybavíte, když se řekne Frýdecko-Místecko?

Můj milovaný rodný kraj. Jak říkával Leoš Janáček – Moje Lašsko. Je to pro mě region, ve kterém mám kořeny a příbuzné, jsem tady doma.

Jaké je Vaše nejoblíbenější místo v regionu?

Od mladých let to jsou Hukvaldy. Jezdili jsme tam jako mládenci, zastavili jsme se v Července na pivo a šli projít oboru. Dodnes, když nevíme, kam vyrazit, jedeme na Hukvaldy. Mám rád i kopec Čupek a celé Beskydy, hlavně Smrk. Tím, že je karpatský a připomíná mi slovenské hory pro svou divočinu. Líbí se mi, že tam není hospoda. Lysá hora je symbol regionu, ale je tam rušno.

Kdo je Váš životní vzor?

Mým pěveckým vzorem byl operní pěvec Beno Blachut, který se narodil ve Vítkovicích. Největším vzorem je ale Leoš Janáček, který měl trnitou cestu životem. Nakonec nás ve světě proslavil nejvíce, nejenom Lašsko, ale celou naši vlast. Mám jej rád i jako osobnost.

Jaký jste byl student?

Osmiletku jsem absolvoval s vyznamenáním. Vyučil jsem se instalatérem, jako nejlepší učeň jsem byl vyslán za odměnu do východního Německa. Na konzervatoři jsem měl v uměleckých předmětech jedničky, v doprovodných předmětech jsem procházel. Ve finále jsem ale zabodoval, přestože už jsem působil v ostravském Divadle Jiřího Myrona.

Kde jste potkal svou životní partnerku?

Na prknech, která znamenají svět. Bylo to v Olomouci, hrávali jsme hlavní role v operetách v Hodolanech a přeskočila jiskra. Jsme láska z jeviště. Pamatuji si přesně, u kterého duetu to bylo. Teď jsme oslavili stříbrnou svatbu, jsme společně třiatřicet let.

Dovedete si představit, že byste žil někde jinde?

Nedovedu. Zkoušel jsem to, žil jsem v Teplicích v Čechách, v Ústí, měl jsem se tam hmotně dobře. Jezdili jsme vystupovat do Německa. Byl jsem dva roky v Praze, měl jsem angažmá v Olomouci, rodné Lašsko mě ale volalo domů. Mám několik kolegů a kamarádů, kteří měli angažmá v zahraničí, pořád je to ale táhlo zpátky domů. Má to tady genius loci, je to dáno krajinou i lidmi. Jsou otevřenější, upřímnější, rovnější. My Laši jsme se všude sdružovali, už v armádním souboru jsme byli silná skupina. Manželka je z jižní Moravy, ale měla sen, že bude bydlet v chalupě v Beskydech. Uplatnil jsem stavařské řemeslo, už ve Skalici u Frýdku-Místku bydlíme sedmnáct let.

Máte nějaké motto, kterým se v životě řídíte?

Držím se kořenů života našeho lidu, proto rostu a nepodlehnu. Řekl to Leoš Janáček.

Proč čtete Deník?

Čtu Deník od jeho počátků. Když jsem se vrátil do kraje, od té doby jsem jeho předplatitel. Je regionální a náš.